Le ressenti en avant-plan dans « Matières : corps, transformations et révélations »

L’exposition Matières : corps, transformations et révélations, questionne la relation qu’une personne peut entretenir avec son corps. Quatre artistes de la relève de Québec en métiers d'art se sont prêtés au jeu et présentent leurs œuvres à la Villa Bagatelle.

Camille Bernard-Gravel, Coco Bélanger, Jiwan Larouche et Mau Juneau ont des propositions artistiques particulières, voire déroutantes. Les artistes sont sortis des sentiers battus pour matérialiser en œuvre leur ressenti et leur rapport avec leur corps.

On a tous un corps, une manière d’exprimer notre intériorité personnelle , commente Marie-Soleil Guérin-Girard, chargée de projet à la Maison des métiers d’art de Québec (MMAQ). C’est un thème qui restera toujours d’actualité parce que chaque artiste, chaque humain à sa propre vision du monde.

Plus d’une dizaine de sculptures, d'oeuvres de tuftage, d'expositions numérique et d’installations multidisciplinaires occupent le rez-de-chaussée et l’étage de la Villa Bagatelle. L’exposition est présentée par la Maison des métiers d’art de Québec. Notre intérêt, c’était d’aller chercher des artistes qui étaient à la frontière des métiers d’art et de l’art visuel parce qu’on remarque une grande porosité entre les deux domaines , explique la chargée de projet.

Ouvrir en mode plein écran Une des créations de l'artiste Coco Bélanger est exposée. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Émile Beauchemin, habituellement associé à des projets théâtraux, assume le commissariat de l’exposition. C’était un désir de la MMAQ de faire appel à quelqu’un pour le commissariat qui ne vient pas nécessairement du milieu des métiers d’art, pour apporter un regard frais et nouveau à l’exposition , ajoute Mme Guérin-Girard.

Les métiers d’art, puissant médium d’expression

Le choix d’utiliser les métiers d’art pour explorer le thème des relations qu’on entretient avec son corps n’est pas anodin. Les métiers d’art, c’est dans la matière, c’est quelque chose d’incarné, comme le corps , décrit Jiwan Larouche, artiste sculpteur qui présente des œuvres dans l’exposition.

Travailler la matière, c’est très physique, tu ne peux pas t’en tirer sans courbature, sans malmener un peu ton corps.

Au-delà du rapport avec le corps, Matières aborde implicitement la question de l'identité de genre, notamment, puisque certains artistes participants sont issus de la diversité de genre. L’art a toujours sa place. Sans parler pour les autres, je pense [qu’exposer] c’est tellement une belle façon d’extérioriser ce qui nous habite, et de le faire comprendre. Nous, ça nous fait du bien, ,conclut l’artiste.

L’exposition Matières : corps, transformations et révélations est à voir gratuitement du mercredi au dimanche, jusqu’au 17 décembre. Des activités de médiation culturelle en compagnie des artistes sont également à l’horaire.