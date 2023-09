L’heure est au regroupement des services de sécurité incendie au Témiscamingue

Plusieurs municipalités du Témiscamingue évaluent les avantages d'un meilleur partage des ressources en services de sécurité incendie.

Certaines ont rejoint la Régie intermunicipale de la sécurité incendie du Témiscamingue (RISIT), alors que d'autres ont commandé une étude d'opportunité de regroupement ou d'ententes intermunicipales.

La RISIT comptait jusqu’à tout récemment six municipalités du centre du Témiscamingue. Notre-Dame-du-Nord, Guérin et Nédélec se sont récemment ajoutées à ce regroupement.

Ces municipalités recevaient déjà du renfort de leurs voisines en cas d’incendie majeur, mais cette nouvelle entente permet d’automatiser le processus et d’augmenter le nombre d’effectifs sur le terrain.

Maintenant, on se déplace aussitôt qu’une municipalité voisine reçoit un appel d’urgence. Les délais sont donc plus rapides.

Le directeur incendie de Nédélec, Joey Gaudet, constate déjà les avantages d’une telle fusion.

[Désormais], je ne me pose plus la question à savoir si l'intervention est assez grosse pour que j'appelle le voisin ou l'autre voisin. Maintenant, ce n’est pas difficile, on a des protocoles établis. C'est clair , se réjouit-il.

Moins de charges administratives

Les délais d'intervention s'en trouvent ainsi améliorés et le fardeau administratif est moins lourd pour les municipalités.

Avec les normes d’aujourd’hui qui sont de plus en plus nombreuses, la charge administrative est quand même assez grande , admet Jasmin Denis.

Ouvrir en mode plein écran La caserne de pompiers de Ville-Marie. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Puisque les pompiers volontaires des plus petites municipalités occupent souvent un autre emploi en semaine, le transfert de certaines responsabilités à des pompiers œuvrant à temps plein pour la RISIT est la bienvenue.

Le regroupement permet aussi d’offrir des formations plus facilement, estime Joey Gaudet.

Que tu inscrives un pompier ou que tu en inscrives dix, ça fait toute la différence. C'est plus facile de trouver des instructeurs , fait-il remarquer.

Mise à jour de l’inventaire

Les équipements sont également bonifiés. La Régie a reçu une aide financière de 250 000$ du ministère des Affaires municipales pour notamment mettre à jour l’équipement des nouveaux venus.

Le village de Guérin, par exemple, pourrait se doter d’une caserne certifiée et d’un véhicule d’urgence pour la première fois.

La facture de la Régie est toutefois plus salée pour cette petite localité de 339 habitants, qui partageait autrefois les coûts avec Nédélec. C’est une augmentation significative; c’est presque le triple du prix , indique Joey Gaudet, qui est également conseiller municipal à Guérin.

Agir avant qu’il ne soit trop tard

Dans l'est et le nord du Témiscamingue, des municipalités ont mandaté un expert pour étudier différents scénarios. La Brigade de l’Est regroupe déjà 25 pompiers.

Avec les années, on s’est rendus compte qu’il y avait des municipalités qui n’investissaient pas beaucoup. Ça ne devenait plus de l’entraide, ça devenait des services , explique la directrice générale de Fugèreville et officier de la Brigade de l'Est, Claudette Lachance.

L’objectif est donc d’obtenir des propositions pour rendre le tout plus équitable et d’arriver à mieux jongler avec la réglementation régissant les services de sécurité incendie.

Le manque de relève est un enjeu inquiétant, selon Claudette Lachance. On aura beaucoup de retraités bientôt. Ça nous prend donc vraiment de la relève , signale-t-elle.