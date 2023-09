L’entente confidentielle conclue entre l’Université d’Ottawa et la professeure Verushka Lieutenant-Duval sur l’utilisation du « mot en n » laisse sur leur faim plusieurs intervenants d'Ottawa, tant dans la communauté universitaire que dans la communauté noire.

Le président de Nord-Sud développement, Racines et Culture Canada, César Ndéma-Moussa, ne peut s’empêcher de désirer les clauses de cette entente en raison de la médiatisation de cette affaire, le fait que cela ait eu un tel impact et rappelons-nous, c’est arrivé quelques mois après le meurtre enregistré de George Floyd et les manifestations mondiales contre le racisme .

Selon M. Ndéma-Moussa, connaître la résolution de ce dossier entre les deux parties pourrait avoir des intérêts de formation, d’éducation des enseignants à ce sujet .

Ouvrir en mode plein écran Le président de Nord-Sud développement, Racines et Culture Canada, César Ndéma-Moussa. Photo : Capture d'écran

Les modalités de l’entente demeurant closes, du moins présentement, ça ne va pas amener les gens à se positionner davantage , plaide-t-il.

C’est vraiment important parce que je pense que ça a plutôt secoué la communauté universitaire.

M. Ndéma-Moussa croit fermement qu’il faut défendre la liberté d’expression académique, dans un contexte pédagogique .

Publicité

Par contre, au niveau de la communauté noire [...] il faut questionner la liberté de pouvoir utiliser le mot en ''n'' dans un sens pédagogique , cautionne ce dernier.

Satisfaction mutuelle

Questionnée au sujet de cette entente conclue en juin, l’Université d’Ottawa indique par courriel que les différends ont été résolus à la satisfaction mutuelle de toutes les parties impliquées .

S’il y a satisfaction mutuelle, cela est une bonne chose , réagit M. Ndéma-Moussa.

Mais, qu’est-ce que satisfaction mutuelle sous-entend? , s’interroge-t-il. Est-ce que c’est une entente de principe? Est-ce que cela inclut des excuses?

Le professeur titulaire au département de français et de philosophie à l’Université d’Ottawa, Charles Le Blanc, partage son questionnement.

Celui qui compte parmi les 34 signataires d’une lettre ouverte publiée en soutien à la professeure Verushka Lieutenant-Duval se demande aussi ce que cet accord peut bien contenir.

Ouvrir en mode plein écran Le professeur titulaire au département de français et de philosophie à l’Université d’Ottawa, Charles Le Blanc. Photo : Radio-Canada

Il lui paraît d’ailleurs un peu étrange que l’entente soit privée alors que le débat aura été grandement étalé sur la place publique au moment des faits.

M. Le Blanc croit également qu’outre cette entente confidentielle entre l’Université et la professeure Lieutenant-Duval, cette dernière mérite des excuses de la part du recteur , et il n’est pas le seul à en réclamer.

En attente d’excuses

Pour nous le dossier est clos [...], mais c’est bien sûr une tache et on considère que tant qu’il n’y a pas d’excuses de la part du recteur, il y a un manque, on va pas jusqu’au bout avec ça , estime pour sa part le vice-président à la mobilisation des membres à l'Association des professeurs et professeures à temps partiel de l’Université d’Ottawa (APTPUO), Luc Angers.

Ouvrir en mode plein écran Le vice-président à la mobilisation des membres à l'Association des professeurs et professeures à temps partiel de l’Université d’Ottawa, Luc Angers. Photo : Radio-Canada

À ses yeux, des torts irréparables ont été commis envers Mme Lieutenant-Duval. Elle avait droit à de la dignité humaine et, ça, pendant tout le processus. Le bureau du recteur n’a pas accordé cette position-là , soutient-il.

Publicité

Moi j’encourage le recteur à présenter ses excuses, pas seulement aux professeurs à temps partiel, mais aussi à toute la communauté professorale , poursuit ce dernier.

Pour lui, cela permettrait de fermer le chapitre sur quelque chose de quand même majeur : la liberté académique .

Avec les informations de Claudine Richard, Rosalie Sinclair et Marie-Jeanne Dubreuil