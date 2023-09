Filière batterie : des projets d’au moins un milliard s’intéressent à Saguenay

Quatre à cinq projets sérieux d’usine de la filière batterie songent à s’installer au Port de Saguenay.

Il s’agit de projets qui dépassent chacun le milliard de dollars et qui représentent des centaines d’emplois, selon le président de la Commission des finances de Saguenay, Michel Potvin. Ils portent sur la fabrication de composantes de batteries ou encore sur l’assemblage.

Il y une trentaine d'entreprises, mais au moins quatre à cinq qui sont venues plus d'une fois ici à Saguenay. Ils ne viennent pas pour faire de la philosophie, ils viennent vraiment parce qu’ils sont intéressés. Il n'y a pas de milieu là-dedans, il n'y a pas de projet de 10 millions, il y a juste des projets d'un milliard. Donc, j'imagine que si on réussit à en avoir un, ça va en amener d'autres , a avancé le conseiller municipal Michel Potvin.

La directrice générale de Promotion Saguenay, Priscilla Nemey, confirme que des entreprises ont fait plus d’une visite.

Pour certaines entreprises, c'est même des deuxièmes visites, donc elles sont rendues à une étape plus avancée, d'autres sont à des étapes plus préliminaires , a-t-elle mentionné.

Ouvrir en mode plein écran La zone industrialo-portuaire a une superficie totale équivalente à 2500 terrains de football. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Cette dernière a bon espoir qu’un bloc d’énergie soit réservé pour ces projets. Une annonce est espérée en 2024.

On espère qu’en 2024, on aura de belles annonces à annoncer pour la région, pour le site, mais on est confiant. En fait, on est très positif, parce qu’on sait que c’est un secteur, on le voit, avec de l'effervescence partout au Québec , a-t-elle enchaîné.

La zone industrialo-portuaire (zone IP) de Saguenay, où s’installeraient les projets, a une superficie totale équivalente à 2500 terrains de football.

Ouvrir en mode plein écran L'entrée du Terminal maritime de Grande-Anse, à La Baie. Photo : Radio-Canada / Julien B. Gauthier

À la mi-août, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, avait assuré que des projets étaient dans les cartons pour le Port de Saguenay. C'est ce qu'il avait indiqué en marge de l’annonce d’une usine de cathodes du fabricant automobile Ford à Bécancour.

Publicité

Des travaux en cours grâce au prêt

Des travaux ont d’ailleurs déjà débuté à la zone industrialo-portuaire du Port de Saguenay pour que le site puisse offrir toutes les infrastructures nécessaires aux entreprises, grâce au prêt de 105 millions de dollars accordé par Québec. Les premiers travaux d’aménagement ont notamment débuté pour alimenter la zone IP en eau. Les travaux entreront dans une phase plus intensive l’été prochain.

L’organisation vise que tout soit prêt pour 2027.

Ouvrir en mode plein écran Le président-directeur général du Port de Saguenay, Carl Laberge, est en poste depuis plusieurs années déjà. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Nous, ici, à Saguenay, on est extrêmement bien positionnés, de par nos avantages stratégiques : la position du port, la grandeur des terrains, notre environnement industriel. [...] Donc, oui, on est en discussion avec des entreprises, oui, il y a de l’intérêt, oui, on travaille avec le gouvernement du Québec. On n’a pas d’annonces à faire, mais on espère être capables d’en faire au cours des prochains mois, puis on a beaucoup d’espoirs d’être capables de s’insérer dans cette filière au niveau de la batterie , a énoncé Carl Laberge.

Gilles Bergeron demande l’énergie réservée pour GNL

L’économiste à la retraite Gilles Bergeron croit que Saguenay a de bonnes chances dans le contexte actuel d’obtenir au moins un projet d’usine de la filière batteries. Il croit qu’un bloc d’énergie devrait être réservé pour la région.

Parce que le ministre Fitzgibbon a annoncé qu’il y avait pour 15 milliards de nouveaux projets qui seraient annoncés dans les prochains mois et que par la suite, il prendrait une pause. Et ces projets-là sont reliés à l’utilisation de l’énergie. Or, il faut se rappeler qu’il y avait un bloc d’énergie qui avait été réservé dans la région pour GNL Québec. Et ce bloc d’énergie là est disponible et devrait être consacré normalement à des projets de la région , a plaidé l’économiste.

Ouvrir en mode plein écran L'économiste à la retraite, Gilles Bergeron Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Par ailleurs, il comprend difficilement qu’un mégaprojet comme celui de Northvolt, annoncé jeudi avec des contributions de 7 milliards de Québec et Ottawa, pourrait éviter l'étape du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), tandis que le processus d’évaluation environnementale a duré quelques années pour un projet comme celui de GNL Québec.

Publicité

On s'aperçoit qu'il y a deux Québec : un Québec où il y a des projets qui sont soumis au BAPE et qui prennent trois ans, ça a pris 200 millions, tout le monde a été appelé à se prononcer, que ce soit tous les cégépiens du Québec, tous les intellectuels, tous les scientifiques, et on s'aperçoit que dans un méga projet à Montréal, le projet est annoncé sans qu'il n'y ait aucune étude qui a été faite , a-t-il conclu.

GNL Québec a dit avoir dépensé 165 millions pour implanter son projet.

Le convoyeur progresse

En plus des infrastructures municipales, les travaux d’aménagement en prévision de la construction du convoyeur électrique ont débuté dans les derniers mois.

De l’excavation est en cours sur les terrains du Port de Saguenay pour ajouter des zones de stockage à proximité de la desserte ferroviaire, pour accueillir la marchandise en vrac qui sera amenée par le convoyeur électrique depuis le terminal maritime.

Ouvrir en mode plein écran Des travaux d’excavation sont en cours au Port de Saguenay pour aménager une zone de stockage dans la zone industrialo-portuaire, dans le cadre du projet de convoyeur électrique. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Une zone de stockage doit également être ajoutée au sud-ouest du terminal, près du futur convoyeur. Un appel d’offres a été lancé à la mi-septembre pour prévoir l’ingénierie du projet et évaluer son impact environnemental.

Carl Laberge s’attend d’ailleurs prochainement à une réponse de Québec et d’Ottawa pour faire face à la hausse des coûts du projet, qui était évalué à 66 M$, avant d’être réévalué à quelque 100 M$.

On est en discussion avec les gouvernements là-dessus, pour fermer ce financement-là. Et je vous dirais qu’on est très confiant d’en venir à des ententes , a-t-il affirmé.

Un gestionnaire de projet d’ingénierie recherché

Les travaux attendus sur la zone industrialo-portuaire amènent d’ailleurs le Port de Saguenay à engager des travailleurs. L’administration portuaire est à la recherche d’un gestionnaire de projet d’ingénierie qui sera chargé de planifier l’exécution des travaux.

Ouvrir en mode plein écran Le quai Marcel-Dionne du Port de Saguenay vu des airs. Photo : Marc-André Couture, avec l'autorisation du Port de Saguenay

Pour réaliser ces travaux-là, qui ont commencé et qui vont s’amplifier, au courant de l’année prochaine, on a besoin d’avoir des gens supplémentaires pour nous aider dans notre équipe , a indiqué le PDG, Carl Laberge.

D’autres embauches auront lieu et des consultants seront aussi appelés à travailler sur le projet.