Le général Eyre et le sous-ministre de la Défense, Bill Matthews, ont témoigné jeudi soir devant le Comité permanent de la défense nationale de la Chambre des communes.

En réponse à des questions des membres du Comité, le général Eyre a révélé qu’Ottawa a demandé au ministère de la Défense de réduire ses dépenses de près d’un milliard de dollars sur quatre ans, une coupe qui inquiète le plus haut officier militaire du Canada.

Il est impossible de couper près d'un milliard de dollars du budget de la défense sans qu’il y ait des impacts.

Ces compressions ont été exigées par le Conseil du Trésor, qui a donné aux différents ministères fédéraux jusqu’au 2 octobre pour trouver quelque 15 milliards de dollars de dépenses gouvernementales à sabrer.

À la mi-août, une porte-parole du bureau de la présidente du Conseil du Trésor avait précisé à Radio-Canada que le gouvernement tentait de réaffecter les fonds sous-utilisés à des services essentiels tels que les soins de santé et l'économie propre ainsi qu'aux grandes priorités du gouvernement.

Le budget principal des dépenses du ministère de la Défense s'élève à 26,5 milliards pour 2023-2024.

Ouvrir en mode plein écran Le général Wayne Eyre. Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

Lors de son témoignage, le général Eyre a affirmé avoir eu des discussions très difficiles , plus tôt dans la journée de jeudi, avec des commandants de divers services pour leur expliquer la situation à un moment où la sécurité dans le monde est en déclin , notamment à cause de l’invasion russe de l’Ukraine.

Les détails de ces coupes n’ont pas été précisés, mais M. Matthews a assuré que le processus de définition des réductions proposées est en cours et que celui-ci conduirait à une réduction des dépenses de plus de 900 millions de dollars sur quatre ans . Il a assuré que le ministère fera en sorte que ces réductions aient le moins d’impacts possible , mais il a reconnu que des impacts seraient inévitables.

Le Canada ne produit pas assez de munitions

Le général Eyre a par ailleurs établi une liste des défis les plus pressants auxquels font face les Forces armées canadiennes. En tête de cette liste figure le manque de munitions au pays. Selon lui, le Canada ne produit pas assez d’obus de calibre 155 mm, une des munitions d’artillerie les plus demandées par Kiev.

Ouvrir en mode plein écran Un artilleur ukrainien lance la cartouche d'un obus de calibre 155 mm sur la ligne de front dans l'est du pays, le 23 novembre 2022. Photo : (AFP/Getty Images) / Anatolii Stepanov

Depuis avril 2022, le Canada a expédié 40 000 de ces munitions vers l’Ukraine. La moitié de ce stock a été fourni par les États-Unis.

Selon le général Eyre, le Canada produit environ 3000 de ces obus par mois, mais depuis le début de la guerre en Ukraine, en février 2022, le pays n’a pas produit un seul obus supplémentaire . C’est quelque chose qui me préoccupe beaucoup , a-t-il dit, affirmant qu’il s’agit d’un problème pour la sécurité nationale du Canada, d'autant plus que les militaires n’ont pas les moyens de s’entraîner avec de vraies munitions.

Je suis très préoccupé par cette situation. […] Si nous sommes appelés à utiliser des munitions aujourd'hui au même rythme que l’Ukraine, nous allons épuiser [nos stocks] en l’espace de quelques jours.

Le général Eyre a affirmé que cette préoccupation est partagée par les alliés du Canada au sein de l’ OTAN .

C’est un sujet qui revient à chaque réunion à laquelle je participe au sein de l’ OTAN , a-t-il assuré. C'est de plus en plus préoccupant, car si nous examinons la capacité de reconstitution des stocks de munitions en Russie, elle se fait à un rythme plus rapide que prévu.

Ouvrir en mode plein écran Des soldats ukrainiens s'entraînent sur des chars Leopard 2 en Pologne­. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Kacper Pempel

Manque de personnel et de logements

L’état des chars de combat est une autre source de préoccupation pour l’armée. Selon le général Eyre, le Canada en a envoyé huit en Ukraine et va en déployer 22 en Lettonie pour renforcer la présence militaire de l' OTAN dans ce pays. Il reste donc 52 chars de combat de ce type sur le territoire canadien, mais tous ne sont pas opérationnels en raison notamment d’une pénurie de pièces de rechange, de fonds et de techniciens .

Le manque de personnel représente d’ailleurs un autre casse-tête pour les Forces armées, une pénurie aggravée par la crise du logement qui fait rage dans tout le pays.

C’est probablement le problème numéro un dont nous entendons parler lorsque nous voyageons au pays. La crise du logement affecte tous les Canadiens mais encore plus nos troupes parce qu’elles doivent se déplacer d’une région à une autre. […] La construction de logements doit figurer en tête de liste des priorités.

Selon le général Eyre, il manque entre 5000 et 7000 logements pour subvenir aux besoins de ses troupes.

Ouvrir en mode plein écran Environ 200 militaires de Valcartier avaient été déployés dans la grande région de Montréal pour prêter main-forte dans les CHSLD pendant la pandémie de COVID-19. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Il a d’ailleurs expliqué que la pénurie de logements est une des principales raisons pour lesquelles l’armée manque de personnel. Le problème auquel nous faisons face est géographique : la grande majorité de notre population vient de zones urbaines, alors que la grande majorité de nos bases opérationnelles se trouvent dans des zones rurales ou dans des zones côtières où les prix sont élevés , explique-t-il.

En date du 31 août 2023, il manquait environ 16 000 membres dans les effectifs de l’armée canadienne, dont 7862 dans la Force régulière et 7605 dans la Force de réserve.

Il s’agit encore d’un autre grand sujet de préoccupation , selon le général Eyre, d’autant plus que les soldats sont de plus en plus sollicités lors de catastrophes naturelles ou d'autres crises nationales, notamment la pandémie.