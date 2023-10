La fraude peut entraîner des conséquences dévastatrices pour ses victimes. Voici les conseils de Jeff Horncastle du Centre antifraude du Canada ( CAC ), un organisme fédéral établi à North Bay, pour éviter de tomber dans les panneaux les plus fréquents.

En raison de son importante population, l’Ontario enregistre 40 % des arnaques.

1- L’arnaque « grand-parent »

L’arnaque : Cette technique d’extorsion est assez classique. Elle consiste à faire croire à des gens que leur enfant ou petit-enfant est en danger et qu'il a besoin d’argent immédiatement.

Publicité

Parfois, les escrocs passent un appel téléphonique en se faisant passer pour un policier; ceux-ci demandent ensuite une caution pour un crime fictif.

En avril, la police de Trois-Rivières a alerté sa population sur ce phénomène dans la région. Quelques mois plus tard, quatre personnes étaient arrêtées.

Dans certains cas, ce sont les aînés, mais [les arnaqueurs] peuvent cibler n’importe qui , explique M. Horncastle. Le point commun est la demande urgente d’argent à un proche, dit-il.

Le conseil : On demande d’appeler la personne [concernée] pour confirmer l’histoire , recommande-t-il, et ce, même si les arnaqueurs disent au contraire de n’en parler à personne. Dans la plupart des cas, la personne censée être en difficulté décrochera et dira que tout va bien.

2- Le texto pour un (faux) boulot

L’arnaque : Vous recevez une offre d'emploi par texto.

Publicité

Le 25 août, le CAC a émis un avertissement au sujet d'une hausse des arnaques utilisant le nom de réelles entreprises et proposant de faire la promotion de produits, d'applications ou de vidéos à l'aide d'un logiciel.

Les arnaqueurs peuvent tenter de se faire passer pour plusieurs types d'intervenants, notamment :

un agent financier

un client mystère

un préposé au contrôle de la qualité

un conseiller en stratégie de service à la clientèle

un adjoint personnel

Ouvrir en mode plein écran Des textos font la publicité d'offres d'emploi alléchantes au début... Avant de se transformer en escroqueries. Photo : Jumpstory

Si elles acceptent, les personnes peuvent même recevoir un petit montant d’argent ou une commission pour ce travail, ce qui les convainc qu’il s’agit d’un emploi légitime , explique M. Horncastle.

Mais pour avoir accès à d’autres tâches et gagner davantage, elles doivent ensuite payer des frais. Ceux-ci ne sont en fait jamais remboursés et aucune nouvelle tâche n'est proposé ensuite.

Les conseils : Le CAC conseille de vérifier les adresses courriel utilisés par l'expéditeur, ainsi que de toute offre d’emploi qui consiste à faire la promotion d’un produit, surtout quand l'offre semble trop belle pour être vrai .

Octobre est le mois de la sensibilisation à la cybersécurité. Depuis la pandémie, de plus en plus d’arnaques sont réalisées en ligne.

3- Les colis mystérieux

L’arnaque : Vous avez reçu un colis que vous n'avez pas commandé. Puis quelqu’un se présente pour le récupérer, en expliquant qu'il s'agit d'une erreur. Le contenu est souvent un objet de valeur, comme le dernier téléphone intelligent.

Cela veut dire que votre identité et vos coordonnées bancaires ont été usurpées pour ensuite créer un faux compte, passer cette commande, puis en bénéficier.

D’autres variantes existent :

La non-livraison d’une commande que vous avez vraiment passée. Ceci signifie que les voleurs ont intercepté le colis devant votre domicile ou que le site était frauduleux. Ceux-ci offrent souvent de grosses promotions alléchantes.

Une commande a été passée directement depuis votre compte à la suite d'une fuite de données.

Les conseils : M. Horncastle explique que cette arnaque se joue en amont. Souvent, vous avez eu, au préalable, un appel de quelqu’un qui se fait passer, par exemple, pour une compagnie de téléphone et qui demande des pièces comme un permis de conduire pour avoir votre identité.

Il est conseillé de ne pas rendre le colis et d’interroger directement l’entreprise expéditrice.

Le vol d’identité, avec 19 499 victimes en 2022, est le type d’arnaque qui a fait l’objet du plus de signalements. Le vol de renseignements personnels arrive en quatrième place, avec 8083 rapports.

Les 10 fraudes les plus courantes au Canada en 2022 Type de fraude Nombre de signalements Victimes Pertes (en $) Fraude à l'identité 19 499 19 499 non disponible Hameçonnage 10 603 2567 non disponible Extorsion 8240 2323 19,0 M$ Renseignements personnels 8083 6148 non disponible Service 6255 4536 20,6 M$ Investissements 4631 4251 308,6 M$ Enquêteur bancaire 4189 956 6,7 M$ Marchandise contrefait 3960 3911 0,9M$ Marchandise 3935 3133 8,7 M$ Fraude liée à la vente 3141 1918 3,5 M$ Il s’agit des fraudes rapportées aux autorités, qui ne concerneraient environ que 5 à 10 % des cas. Source : Centre antifraude du Canada

4- Le taxi qui ne prend pas de liquide

L’arnaque : Quelqu’un de désespéré vous demande de l’aider à payer son taxi qui, exceptionnellement, n'accepte pas le liquide. Il propose à la victime la somme en liquide, quelques dollars, contre votre paiement par carte.

Ouvrir en mode plein écran Des faux chauffeurs de taxi affirment n'accepter que les paiements par carte. Ils volent la carte de la victime et leur remettent une fausse carte. (Archives) Photo : Jumpstory

La victime, en bon samaritain, tape son code d'identification dans un terminal. Son complice vous distrait en vous parlant et vous remercie, tandis que le chauffeur reprend le terminal, puis vous rend une autre carte, à l'apparence similaire, mais après avoir subtilisé votre carte ainsi qu'une copie du code.

Les faux chauffeurs de taxi peuvent parfois travailler seuls en faisant la manipulation directement auprès de clients.

Le conseil : Comme dans un magasin, il faut toujours garder l'œil sur sa carte et toujours à portée de main , conseille M. Horncastle.

Les vendeurs peuvent vous donner le terminal de paiement et n’ont pas de raison de le prendre avec votre carte , ajoute-t-il. De plus, un taxi n’a pas de raison de refuser du liquide.

5- L’arnaque aux investissements frauduleux

L’arnaque : L’arnaque à l'investissement frauduleux n’est pas la plus spectaculaire, ni la plus répandue. Mais c’est, de très loin, celle qui génère le plus de pertes pour les victimes.

En 2022, 308,6 millions de dollars volés ont été rapportés à l'aide de cette arnaque au CAC , contre 59 millions pour les fausses rencontres amoureuses par Internet, la seconde catégorie.

Ce stratagème est en explosion. En 2020, les arnaques à l’investissement ne représentaient que 33,5 millions de dollars.

Il s’agit, dans la moitié des cas, de placements sur les cryptomonnaies via des annonces en ligne ou simplement des sites bien référencés , décrit M. Horncastle.

Les victimes vont avoir un retour financier au début, ce qui va les encourager à continuer, puis on va leur demander de mettre de plus en plus d’argent.

Puis, la victime ne reçoit plus rien. Cette arnaque touche particulièrement les personnes âgées qui placent d’importants montants : 78 000 $ en moyenne en 2021.

Ouvrir en mode plein écran Les investissements en cryptomonnaie sont souvent intéressants à première vue, puis se compliquent quand il faut augmenter la mise. (Archives) Photo : Jumpstory

Les conseils : Comme il existe des services d'investissements financiers légaux, le CAC invite à se renseigner sur les compagnies, vérifier si la société est inscrite à la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario ou d’une autre province (Nouvelle fenêtre).

Comme pour beaucoup d'arnaques, M. Horncastle invite à faire particulièrement attention aux noms, y compris les moindres détails, comme par exemple un "L" minuscule qui va être remplacé par un "i" majuscule .

Référencement et automatisation, les leviers des escrocs

Les arnaques en tout genre évoluent avec la technologie. Beaucoup de sites frauduleux misent sur le référencement dans les moteurs de recherche afin que les victimes se rendent par elles-mêmes vers des escroqueries, sans avoir à être contacté.

Les fraudes avec le plus grand préjudice financier Type de fraude Nombre de signalements Victimes Pertes Investissements 4631 4251 308,6 M$ Stratagème de rencontre 1415 1056 59,0 M$ Hameçonnage 1536 739 58,1 M$ Service 6255 4536 20,6 M$ Extorsion 8240 2323 19,0 M$ Besoin urgent d’argent 2488 1102 9,4 M$ Marchandise 3935 3133 8,7 M$ Emploi 2520 1646 7,1 M$ Enquêteur bancaire 4189 956 6,7 M$ Offre d’argent de l’étranger 328 70 4,5 M$ Il s’agit des fraudes rapportées aux autorités, qui ne concerneraient environ que 5 à 10 % des cas. Source : Centre antifraude du Canada

Les techniques d’envoi de faux courriels et de textos peuvent également être automatisées. Le CAC insiste sur le fait de ne jamais ouvrir de liens ou de pièces jointes émanant d'institutions (impôts, banques, santé, etc.) et invite à les contacter en cas de doute.

En cas de fraude, chacun est tenu de signaler la situation à la police.

Même en cas de tentative à laquelle vous avez échappé, le centre antifraude demande qu’on lui rapporte l’incident. Cela lui permet de collecter les informations et affiner ses connaissances sur ce sujet, en perpétuelle évolution.

Plus d'un demi-milliard en 2022

Plus de 530 millions de dollars escroqués pour 90 377 victimes : c’est le nombre de signalements reçus par le Centre antifraude du Canada en 2022.

Même si ce total est en légère baisse par rapport à l’année précédente (106 000 signalements), les montants sont en nette hausse (+40 %) et le phénomène reste difficile à stopper. On estime que seulement 5 à 10 % des arnaques sont rapportées aux autorités.