Qu’est-ce que la réconciliation? : des élèves de l’Ècole Jules-Verne s’expriment

Des élèves de l’École secondaire Jules-Vernes de Vancouver ont souligné cette semaine la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation avec des activités de sensibilisation à l'histoire des pensionnats pour Autochtones et des ateliers d’apprentissage des cultures autochtones.

Des membres du Comité Vérité et Réconciliation de l’école se sont exprimées sur ce que cette journée représente pour eux.

C’est une journée qui peut être triste […] mais j’essaie de m’amuser pour ceux qui ne pouvaient pas s’amuser , affirme Claire, en pensant aux milliers d’enfants autochtones qui ont fréquenté les pensionnats.

Ouvrir en mode plein écran Pour souligner la Journée de la vérité et de la réconciliation, Claire a organisé et animé un atelier de tissage pour les élèves de l'École Jules-Verne. Photo : Radio-Canada

Pour l’élève de 9e année, qui est vice-présidente du Comité Vérité et Réconciliation, la Journée revêt un caractère bien personnel : « C’est important parce que je suis une victime du trauma intergénérationnel des pensionnats », explique celle dont l'arrière-grand-mère a fréquenté un pensionnat pour Autochtones.

Un monde réconcilié, c’est un monde où les réserves n’existent plus, où les territoires autochtones sont redonnés aux peuples autochtones, où les peuples autochtones ont plus d’influence dans le gouvernement canadien, […] où l'on peut éduquer [les gens] sur nos cultures et nos héritages.

Pour Claire, la réconciliation est synonyme d’égalité : C’est que tout le monde ait le droit d’être traité de la même façon et qu’on soit tous protégés par la loi, qu’on n’ait pas besoin d’avoir peur qu’il arrive quelque chose à notre famille, ou d’appeler les urgences ou la police si on a besoin d’aide .

Ouvrir en mode plein écran Nicole Éloise Chisholm est membre du Comité Vérité et Réconciliation de l'École secondaire Jules-Verne. Photo : Radio-Canada

Nicole Éloise Chisholm, une élève d’origine métisse et membre du Comité Vérité et Réconciliation, se réjouit de la mise en place d’une Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. C’est important pour moi, car je ne connais pas beaucoup ma culture. C’est important pour que je puisse apprendre, et que tous les enfants d’ascendance autochtone puissent faire cela , explique cette élève de 9e année.

C’est une journée pour apprendre sur les magnifiques cultures autochtones et parler de l’histoire des pensionnats. C’est une journée pour penser à cette tragédie.

Ouvrir en mode plein écran Amalia Stathonikos est une élève d'origine allochtone, membre du Comité Vérité et Réconciliation. Photo : Radio-Canada

C’est le temps de reconnaître ce qu’on a fait et de se réconcilier.

Amalia Stathonikos, une élève d’origine allochtone, explique que son implication au sein du Comité Vérité et Réconciliation de son école lui a permis d’en apprendre davantage sur les cultures et les langues autochtones.

L’élève de 9e année s’est donné comme mission de transmettre ses nouvelles connaissances et de sensibiliser son entourage au sujet de la Vérité et de la Réconciliation.

Ouvrir en mode plein écran Zoé L'Héritier est présidente du Comité Vérité et Réconciliation de l'École Jules-Verne. Photo : Radio-Canada

C’est vraiment important pour moi, en tant que femme des Premières Nations, de faire un changement.

La présidente du Comité Vérité et Réconciliation de l'École Jules-Verne, Zoé L'Héritier, se dit fière de constater qu’il y a des personnes qui veulent en apprendre davantage sur les cultures autochtones. Selon l’élève de 10e année d'origine crie des plaines, les personnes autochtones et allochtones doivent collaborer pour créer le changement.