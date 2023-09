L'audacieuse entreprise manufacturière de La Tuque, Pro-Mec Élite, a joué le tout pour le tout avec le pont Laviolette. Elle a signé le contrat pour la fabrication du tablier, avant même d'avoir acquis de l'Italie la machine intelligente et essentielle pour transformer les pièces d'acier requises.

L'acquisition du nouvel équipement s'est aussi conclu sans que les ateliers de Pro-Mec Élite n'aient été agrandis une seconde fois pour l'accueillir. Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, rapporte que l'entreprise a pris le contrat avant d'avoir la machine, la bâtisse et le financement.

Le ministre ajoute que c'est ce qui explique pourquoi Pro-Mec Élite livre actuellement l'un de ses plus gros contrats avec la firme Pomerleau.

Regardez, c'est bel et bien fait à La Tuque, une travée du pont Laviolette, ça couvre deux voies. On posera par-dessus la dalle de béton et ensuite une couche d'asphalte.

Ce n'est pas la seule contribution de l'atelier de La Tuque aux travaux du pont Laviolette. Rappelons qu'à l'origine, le chantier a connu un long retard, lors de la réouverture des voies en juillet dernier.

La dalle de joint alors en usage a été remplacée par une plaque de pontage, maintenant fabriquée à l'usine de La Tuque. Ce sera désormais un problème de moins sur le chantier du pont. Présentement, on a les deux segments du pont à faire au complet , indique fièrement Denys Duchesne.

Pro-Mec Élite se spécialise dans la fabrication de structures d'acier destinées aux ponts et aux bâtiments commerciaux.

Puisque le recrutement en main-d'œuvre était devenu difficile en Haute-Mauricie et pour être plus performant, Pro-Mec Élite s'est tourné vers des machines numériques, autonomes et qui peuvent travailler 24 h sur 24. Le président explique la fabrication d'une poutre à l'aide du nouvel équipement :

[Normalement], ça me prendrait une affaire comme 35 à 40 h. [Maintenant, la poutre] se fait à peu près en 1 h. Ça prendrait 4 soudeurs pour faire une poutre, tandis que là ça prend 1 h. Il y a 20 % de l'ouvrage de fait.

Pour se diversifier, Pro-Mec Élite s’est aussi porté acquéreur d'une entreprise active dans les pièces en aluminium, à Trois-Rivières. Sous différentes formes, Québec et Ottawa ont accordé des aides totalisant 4 M$.

Fondée en 1993, Pro-Mec Élite se distingue dans la fabrication de métaux ouvrés, de charpentes métalliques et de structures d'acier, destinées aux ponts et aux bâtiments commerciaux.

Bientôt, il y aura un morceau de cette entreprise qui sera là [pont Laviolette] pour nous soutenir comme Québécois , assure le ministre délégué à l'Économie, Christopher Skeete.

Il n'y a d'ailleurs pas que les travaux du pont Laviolette à citer. L'entreprise de La Tuque a aussi fabriqué des structures pour le pont Champlain, pour le pont Pierre Laporte et pour la construction de deux stations du Réseau express métropolitain (REM).

La pénurie de main-d'œuvre n'est certes pas un frein pour cette entreprise de La Tuque.

D’après un reportage de Louis Cloutier