À Gaspé, près de 250 personnes ont participé à une marche commémorative en l’honneur des survivants et des victimes des pensionnats pour Autochtones vendredi matin.

La marche Chaque enfant compte était organisée par la Nation mi’kmaw de Gespeg pour une deuxième année consécutive à l'occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui a lieu le 30 septembre.

Chaque année, on a une très bonne participation de la communauté de Gaspé. On apprécie énormément , affirme Jessica Jean Morin, agente culturelle pour la Nation mi’kmaw de Gespeg.

Des enfants d’écoles primaires se sont joints à la marche.

Ouvrir en mode plein écran Des enfants de l'école primaire anglophone de Gaspé se sont joints à la marche «Chaque enfant compte» organisée par la Nation mi'kmaw de Gespeg vendredi matin. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

On est allés leur parler cette semaine dans leur école pour leur expliquer la réalité, comment ils sont chanceux. D’autres enfants n’ont pas eu cette chance, donc leur participation est très importante pour nous , souligne l’agente culturelle.

Publicité

Une survivante des pensionnats pour Autochtones, Roseann Martin, aînée de la communauté de Lustiguj, s’est jointe au groupe de marcheurs et a prononcé quelques mots à la fin de la marche. Cette dame a visité l’école secondaire anglophone pour raconter son histoire en après-midi.

Ailleurs en Gaspésie

À Gesgapegiag vendredi après-midi, les enfants étaient aussi aux premières loges pour une marche communautaire avec les enfants de l’école primaire de la communauté.

La marche s'est terminée au feu sacré pour l’offrande de tabac et la cérémonie du calumet.

Cette cérémonie a été organisée en l’honneur des enfants de la communauté et afin de rappeler le souvenir de ceux qui ne sont jamais revenus à la maison.

Une discussion sur la signification du chandail orange ainsi que sur l’identité et l’importance de l’éducation à la langue et à la culture mi'kmaw a suivi la cérémonie.

Ouvrir en mode plein écran «C'est important qu'on dise à nos communautés autochtones qu'on va toujours être là pour elles», estime Jessica Jean Morin, agente culturelle à Gespeg. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Samedi, un feu sacré sera allumé à 5 h du matin. Tous sont invités à venir y offrir du tabac et discuter dans un espace sécuritaire.

Publicité

Le film Bones of Crows, inspiré de faits vécus autour des pensionnats pour Autochtones, sera diffusé à 13 h au centre multiculturel de Gesgapegiag.

À Listuguj, la communauté et leurs voisins sont invités à se réunir samedi pour observer une minute de silence en l’honneur des survivants, de leurs familles et de leurs communautés.

Un peu d’histoire

Chaque année depuis 2021, le 30 septembre marque la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

C'est l’occasion de rendre hommage aux enfants qui n’ont jamais pu retourner chez eux, aux survivants des pensionnats ainsi qu’à leurs familles et à leurs communautés.

Le dernier pensionnat pour Autochtones, celui de Gordon, à Punnichy, en Saskatchewan, a fermé ses portes en 1996.

Il s'agissait du dernier pensionnat pour Autochtones financé par le gouvernement fédéral.

À la suite de la Commission de vérité et réconciliation, Ottawa a institué ce nouveau jour férié afin de créer un moment pour souligner l’histoire tragique et douloureuse des pensionnats [pour Autochtones] et de leurs séquelles durables partout au Canada , peut-on lire sur la page fédérale consacrée à cette journée.

La couleur orange est devenue un symbole de la dépossession de la culture, de la liberté et de l’estime de soi dont ont été victimes les enfants autochtones pendant plusieurs générations , peut-on lire sur la même page.

Le 30 septembre, Ottawa encourage chaque Canadien à porter un vêtement de couleur orange pour rendre hommage aux milliers de survivants des pensionnats pour Autochtones et pour montrer que nous marchons ensemble vers une guérison collective.