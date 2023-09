Plus de 16 millions $ pour lutter contre la violence fondée sur le sexe au Nunavut

Le gouvernement du Nunavut recevra un financement fédéral de 16,4 millions de dollars sur quatre ans destinés à des programmes s’adressant à des victimes de violence fondée sur le sexe et à leurs familles.

La somme permettra surtout de financer la création et la mise à niveau de programmes, d’ateliers et de campagnes de sensibilisation liés à la violence fondée sur le sexe.

Le gouvernement du Nunavut a déjà reçu, au mois d’avril, plus de quatre millions de dollars issus de l’enveloppe fédérale.

La ministre fédérale des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, était de passage à Iqaluit, vendredi pour annoncer qu’Ottawa et le Nunavut avaient conclu une entente bilatérale découlant du Plan d’action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

[Ce financement] va permettre de soutenir une population mal desservie qui est la plus à risque devant la violence fondée sur le sexe, de soutenir les services de crise pour les femmes qui fuient des situations de violence et d’accroître l’éducation , a-t-elle dit.

Ottawa a aussi promis une somme de 500 000 $ à des lignes d’aide. Le ministre de la Santé, John Main, a indiqué que son ministère finalisait toujours les derniers détails de cette entente.

En conférence de presse, la ministre territoriale de la Condition féminine, Margaret Nakashuk, a souligné que le soutien d’Ottawa était particulièrement le bienvenu dans un contexte où le taux de victimes de crimes violents est de 12 à 13 fois plus élevé au Nunavut qu’ailleurs au pays.

En 2019, le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a montré que cette violence est intimement reliée au colonialisme.

Les causes profondes associées à la violence fondée sur le sexe sont un des aspects dont il sera question au sein des futurs programmes de sensibilisation, selon Margaret Nakashuk.

La ministre territoriale de la Condition féminine, Margaret Nakashuk, affirme que le financement aidera «à comprendre et à traiter les causes profondes de la violence fondée sur le sexe» à travers des programmes et des campagnes de sensibilisation, entre autres.

Nous avons beaucoup de travail à faire pour éduquer nos communautés, nos jeunes, nos hommes et nos garçons , a-t-elle affirmé.

Margaret Nakashuk a précisé que les fonds seront notamment distribués à des organismes à travers le territoire, à des refuges et au Conseil Qulliit de la condition féminine du Nunavut.