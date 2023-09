Lithium : Ressources Winsome entre dans la danse à Val-d’Or

Alors que les annonces d’investissements dans la filière batterie se multiplient depuis quelques semaines au Québec, Ressources Winsome, une jeune entreprise australienne spécialisée dans le lithium, s’invite officiellement dans la danse en ouvrant un bureau à Val-d’Or.

Pour Carl Caumartin, directeur général des opérations canadiennes chez Winsome, l’ouverture de ce bureau représente un engagement à être présent en Abitibi pour de nombreuses années. On s’installe, on est ici pour rester et s’implanter sérieusement , affirme-t-il.

On a préféré Val-d’Or, puisque c’est sur le chemin d’accès à nos propriétés présentement, mais il y a lieu de penser qu’on va ouvrir d’autres bureaux dans la région de Chibougamau et Mistissini, où on est très présents, étant donné notre découverte [Adina].

Menant ses activités d’exploration à la Baie-James et dans le secteur Eeyou-Istchee, la société mise d’abord et avant tout sur sa propriété la plus prometteuse, Adina, pour faire sa place au cours des prochaines années parmi les principaux fournisseurs de lithium au Québec.

Située à quelque 60 kilomètres au nord de la mine Renard de Stornoway, la propriété Adina pourrait fournir entre 30 et 40 millions de tonnes de pegmatite, selon les travaux exploratoires menés par l’entreprise.

Partenariat avec les Premières Nations

Comme elle oeuvrera sur le territoire d’Eeyou-Istchee, Carl Caumartin indique que l'entreprise compte établir un partenariat avec les communautés autochtones présentes sur le territoire.

On est en partenariat avec la Première Nation de Mistissini, où on a déjà établi des liens crédibles. On a passé beaucoup de temps avec les maîtres trappeurs du secteur, où notre projet principal est localisé. On se promet de les employer via des organismes locaux pour la construction de routes et d’autres infrastructures nécessaires , soutient M. Caumartin.

Une collaboration avec Sayona?

Comme d’autres sociétés, notamment Sayona, possèdent aussi des gisements de lithium dans le Nord-du-Québec, Carl Caumartin ne ferme pas la porte à une mise en commun des moyens afin de construire éventuellement une usine de conversion de la ressource en carbonate de lithium ou en oxyde de lithium directement sur place.

C’est déjà envisagé, signale-t-il. Ceci dit, on a encore pas mal de chemin à faire pour définir nous-mêmes notre gisement, on est vraiment au tout début. Il pourrait y avoir une compatibilité de collaboration, on souhaiterait que ce soit le cas, parce qu’il y a tout un pôle de développement de projets miniers d’ampleur dans le secteur de la Baie-James qui n’ont pas de plan de conversion à proprement dit. Il y aurait lieu de discuter de la justesse d’une mutualisation des différents apports des divers projets miniers qui vont être développés pour les convertir ici au Québec.