L’école primaire d’Esprit-Saint sauvée... pour l’instant

L'avenir de l'école primaire d'Esprit-Saint, qui était menacée de fermeture, est assuré jusqu'en 2025. Le maire de la municipalité, Langis Proulx, pousse un soupir de soulagement, mais prévient que la « bataille » n'est pas terminée.

Le comité d'analyse mis sur pied par le Centre de services scolaire des Phares a décidé de suspendre le processus de consultation concernant l'avenir de l'école La Coulombe, lors d'une rencontre tenue le 25 septembre dernier.

Compte tenu des prévisions de clientèles disponibles , le CSS de Phares confirme que les services éducatifs y seront offerts pour l'année scolaire 2024-2025.

La survie de l'école qui dessert les élèves de La Trinité-des-Monts et d'Esprit-Saint était remise en question en raison du nombre d'élèves inscrits. Le seuil requis de 20 enfants n'était pas assuré pour les prochaines années, aux yeux du centre de services scolaire.

Pourtant, le maire d'Esprit-Saint soutient que seuls 18 élèves sont actuellement sur les bancs d'école de l'établissement d'Esprit-Saint. On a perdu un élève! ricane Langis Proulx au bout du fil.

La forte mobilisation mise en place dans les derniers mois pour maintenir l'école en vie fait partie des éléments ayant fait reculer le CSS des Phares. Son conseil d'administration cite les différentes actions amorcées par les municipalités d’Esprit-Saint et de La Trinité-des-Monts pour favoriser la vitalité des milieux et attirer de nouvelles familles dans son libellé de résolution pour maintenir l'enseignement à Esprit-Saint.

La députée provinciale de Rimouski, qui avait été interpellée dans ce dossier, se dit heureuse de ce dénouement. L'objectif, c'est d'habiter notre territoire , résume Maïté Blanchette Vézina. On va travailler avec [Esprit-Saint et La Trinité-des-Monts] pour continuer de dynamiser et d'attirer de nouvelles familles.

Un village pour éduquer ses enfants

Dès que la perspective de la disparition de l'école primaire avait été évoquée, les résidents du secteur s'étaient mobilisés pour sauver l'établissement, symbole de vitalité pour la communauté. Sa fermeture aurait signifié pour les élèves d'Esprit-Saint et de La Trinité-des-Monts de longs trajets quotidiens vers l'école de Saint-Narcisse ou celle de Lac-des-Aigles, à plusieurs kilomètres de leur chez-soi.

Les deux municipalités ont alors dressé une liste de logements à louer sur leur territoire, dans l'espoir d'attirer l'une des 30 familles à la recherche d'un toit à Rimouski.

La Société nationale de l'Est du Québec (SNEQ) s'était aussi jointe à la mêlée, avertissant Québec de ne pas reproduire les effets des Opérations Dignité, provoquées par la fermeture de villages avoisinants il y a 50 ans. Esprit-Saint avait justement été l'hôte d'une de ces contestations.

Malgré cette victoire, la municipalité de plus de 300 âmes ne ménage pas ses efforts pour attirer de nouveaux visages. Cinq terrains seront mis en vente au printemps prochain pour de la construction résidentielle.

L'administration municipale a par ailleurs reçu une autre bonne nouvelle : son système d'égout, que l'on croyait jusqu'ici saturé, pourrait accueillir une dizaine de résidences supplémentaires.

Esprit-Saint compte également ouvrir sa propre halte-garderie en début d'année prochaine, une nouveauté qui pourrait contribuer à assurer l'avenir de l'école primaire pour plusieurs années, selon Langis Proulx. Vous savez, il y a sept élèves de La Trinité-des-Monts qui pourraient venir à l'école La Colombe, à Esprit-Saint, mais qui vont à Saint-Narcisse parce qu'on n'a pas de halte-garderie.

C'est qu'au-delà de juin 2025, le spectre de la fermeture de l'école pourrait revenir hanter la région. Le départ d'une seule famille pourrait replonger les deux municipalités dans l'incertitude à tout moment.

Le CSS des Phares a également décrété le maintien du comité d'analyse pour qu’il poursuive ses travaux à la suite de la période d’inscription pour l’année scolaire 2024-2025 . Ce même comité poursuivra son analyse en mars prochain afin de suivre l’évolution de la situation , ajoute par courriel son service des communications.

Le travail continue, ça c'est certain.

Esprit-Saint a l'intention de demander à la MRC Rimouski-Neigette une subvention de 20 000 $ pour des infrastructures de loisirs, ce qui va faire que nos élèves, qu'ils soient à la garderie, au camp de jour ou chez eux le soir, qu'ils puissent s'amuser dans notre municipalité , espère M. Proulx.