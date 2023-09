Le musicien acadien Calixte Duguay va recevoir le prix Gilles Vigneault, lundi prochain à Montréal.

La Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec ( SPACQ ), qui a créé ce prix, a choisi cette année de fêter Calixte Duguay, honorant ainsi la qualité de son travail comme auteur-compositeur . Le prix est accompagné d'une bourse de 10 000 $.

Cette reconnaissance est la plus récente parmi de nombreux accomplissements d'importance, au cours d’une cinquantaine d’années de carrière.

Plus de 500 chansons

J'ai écrit une chanson en 1957, mais j'ai jamais montré ça à personne! J'ai commencé au début des années 1960 d'une façon plus sérieuse , a expliqué, quelques jours avant la soirée en son honneur, Calixte Duguay.

Le créateur est en effet prolifique. Il affirme avoir écrit de 500 à 600 chansons.

À force d'en écrire, on finit par en sortir quelques-unes qui ont de l'allure.

J'avais cet espèce de besoin continuel, chaque fois qu'il y a un événement qui se produisait, soit personnel ou collectif, je sentais le besoin tout d'un coup d'écrire , a-t-il déclaré lors d’un entretien avec Michel Doucet, animateur de Michel le samedi.

Pourtant, ce torrent créatif a bien failli s’assécher il y a une dizaine d’années.

En 2015, déjà j'avais un peu mis la clé sous la porte. J'avais l'impression de tourner en rond. Je ne voulais plus écrire de chansons, je voulais passer à autre chose , a-t-il confié.

C’est un Calixte Duguay revigoré qui s’est alors lancé dans une grande aventure symphonique. Dans son hommage, la SPACQ mentionne ses huit concerts symphoniques présentés en Acadie et au Québec depuis 2015

Et ça, c'est arrivé. Ça me donnait un moyen de faire quelque chose de différent, surtout que j'écrivais aussi les orchestrations , explique-t-il.

Plus récemment, il a écrit en collaboration avec Daniel Finzi l’imposant Requiem acadien, pour le centenaire en 2020 de Saint-Léonard, au Nouveau-Brunswick.

Ouvrir en mode plein écran Calixte Duguay au travail. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Calixte Duguay a toujours été enclin à composer les textes et la musique de ses compositions, mais il a le gratitude pour les musiciens qui ont su donner leurs propres couleurs à ses créations.

La plupart des musiciens, dans ma vie, j’ai toujours connu des gens extrêmement généreux , dit-il.

J’ai toujours beaucoup apprécié ça, que quelqu’un intervienne dans mon travail et apporte quelque chose de différent, et de nouveau, et de plaisant. [...] J’ai souvent été choyé de ce côté-là, d’avoir des bons musiciens qui pouvaient faire ça , mentionne-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Calixte Duguay (à gauche) pose avec le gouverneur général du Canada, David Johnston, après avoir été investi de l'Ordre du Canada, le 17 novembre 2010 à Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le plus récent ouvrage de Calixte Duguay, qui est aussi auteur et poète, s’appelle De terre et d'eau. Écrit avec Jules Boudreau, il a été publié il y a quelques mois.

La réception du prix Gilles Vigneault est un geste touchant et flatteur, souligne Calixte Duguay.

Le prix est particulièrement précieux pour moi parce qu'il vient souligner [...] ce que j'ai su faire de mieux dans ma vie, soit écrire des chansons , dit-il.

