Arrestation et perquisitions à Sainte-Thérèse-de-Gaspé

Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC du Rocher-Percé ont alors procédé à une arrestation et à cinq perquisitions dans des résidences, des dépendances et des véhicules à Sainte-Thérèse-de-Gaspé.

Un homme de 45 ans de Sainte-Thérèse-de-Gaspé devra faire face à la justice afin de répondre à différents chefs d'accusation en matière de stupéfiants à la suite de cette opération policière.

Les policiers ont aussi saisi sur un peu plus de 3000 $ en argent comptant. Environ 4 gr de cocaïne et plus de 23 000 cigarettes de contrebande ainsi que sept armes, dont une arme de chasse. Quelque 140 gr d’une substance poudreuse, qui doit être analysée, ont aussi été découverts.

En plus des accusations en lien en matière de stupéfiants, le suspect pourrait aussi faire face à des chefs d'accusation en lien avec les armes à feu et une agression armée.

L’homme a par la suite été libéré et comparaîtra par voie de sommation.

Les policiers sont intervenus dans le cadre de la stratégie Centaure qui vise à exercer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre la violence armée au Québec. La stratégie cible à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.