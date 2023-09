En marge de l’inauguration de 58 appartements à Victoria, le ministre du Logement a voulu préparer le terrain avant la rentrée parlementaire, qui aura lieu le 3 octobre. Il a martelé que le gouvernement voulait légiférer rapidement pour permettre aux Britanno-Colombiens de dépenser moins d’argent pour se loger.

Ravi Kahlon, accompagné du ministre des Transports et des Infrastructures, Rob Fleming, a rappelé les pistes de travail sur lesquelles les parlementaires plancheront dans les semaines qui viennent. Le ministre a évoqué l’existence de plus d’une douzaine de lois .

La question des locations à court terme a été notamment abordée vendredi matin.

Ce type de bail éloignerait du marché de nombreux biens immobiliers pour celles et ceux qui souhaitent se loger sur le long terme. Si Ravi Kahlon a reconnu que les collectivités locales ont déjà des outils pour tenter de résoudre ce problème, il estime qu’ils ne sont pas suffisants.

La proposition législative que nous allons apporter devra faciliter le travail des collectivités locales afin que celles-ci s’assurent que les hôtes qui ont recours aux plateformes de locations à court terme respectent les règles.

Le gouvernement veut aussi aider financièrement les propriétaires à construire un logement supplémentaire dans leur maison afin de le mettre sur le marché locatif.

Ravi Kahlon a précisé que cet outil doit s’accompagner d’un changement législatif : Nous devons nous assurer que les logements secondaires sont autorisés partout dans la province. Nous allons introduire une loi qui ira dans ce sens dans les prochaines semaines.

Le gouvernement compte également faciliter et accélérer la construction de duplex, de triplex ou de maisons de ville. « Ce type de logement peut être construit plus rapidement et peut permettre de résoudre plus vite les problèmes auxquels nos villes font face. »

Autre proposition sur laquelle les parlementaires devront se pencher, celle qui doit permettre de construire davantage de logements à proximité des zones bien desservies par les transports en commun.

12 milliards de dollars sur 10 ans

Au total, plus d’une douzaine de lois liées au logement occuperont les parlementaires dans les prochaines semaines.