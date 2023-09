Comment enseigner l’histoire des pensionnats autochtones?

La journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le 30 septembre, est l’occasion de rendre hommage aux enfants qui n’ont jamais pu retourner chez eux et aux survivants des pensionnats pour autochtones à travers le Canada, mais aussi une journée pour transmettre leur histoire à la jeunesse.

Renée Lemoyne, une éducatrice de la Première Nation de Kebaowek, travaille avec des jeunes de tous âges.

C'est une journée difficile... avec beaucoup de larmes , affirme-t-elle.

Sa méthode pour décrire les sévices vécus par les victimes et survivants des pensionnats diffère beaucoup d'un groupe à l'autre.

Pour les tout petits, l’étudiante à la maîtrise en relations autochtones à l'Université Laurentienne tente d'adapter l'histoire à leur quotidien.

Imagine que tu es jeune, que tu as 4 ans, puis il y a quelqu'un comme une police qui vient à ta porte, puis dire OK, tu peux plus vivre avec tes parents. Puis on t'emmène dans une nouvelle école, et tu ne peux pas voir tes parents pour longtemps.

Elle explique aussi aux plus jeunes que les élèves n’avaient pas vraiment de cours réguliers comme les mathématiques, l’anglais ou le français. C’était plutôt juste la religion, puis si tu n'écoutais pas, il n’y avait pas de "punition dans le coin"... tu étais battu.

Pour les plus grands, je dis pratiquement tout ce qui s'est passé et je parle de différentes choses qui sont un peu plus difficiles , ajoute Mme Lemoyne.

Ces discussions, motivées par le besoin d'éviter une répétition de l'histoire, provoquent une variété de réactions, selon l’éducatrice.

Renée Lemoyne espère qu'en parlant des pensionnats, elle peut pousser les jeunes à agir.

Présente-le d'une manière qui du genre "OK, c'est arrivé... maintenant comment est-ce qu'on va continuer notre vie en étant meilleurs, pour aider les personnes qui ont besoin d'aide et pour supporter tout le monde?" , explique-t-elle.

Pas seulement la responsabilité des éducateurs

Chantal Larocque, sergente du Service de police Anishinabek et membre de la Première Nation des Algonquins de Mattawa, parle aussi de réconciliation avec les jeunes, mais d’une autre façon.

Chantal Larocque croit que chaque jour devrait être traité comme le 30 septembre afin d'offrir plus d'occasions d'apprentissage concernant la vérité et la réconciliation. (Photo d'archives) Photo : Martine Laberge

Chaque jour qu'on met notre uniforme et qu'on travaille dans le territoire des Premières Nations, c'est une forme de réconciliation , affirme la policière.

Quand un enfant n'a pas peur de moi, quand un grand-parent, un parent, une tante, un oncle, ça ne les dérange pas que j'arrive dans leur cour avec un char de police et un uniforme pour leur jaser, et qu'ils sont contents de me voir... Quand on regarde l'historique du Canada, des policiers et des Premières Nations, c'est de la réconciliation.

Chantal Larocque va par ailleurs chanter l'hymne national en trois langues, dont l'algonquin, devant des milliers de personnes avant le match des Blue Jays samedi à Toronto.

Avec les informations de Chris St-Pierre