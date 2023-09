Indépendance judiciaire, sécurité, accès à la justice, réduction des temps d'attente, transformation numérique et diversité… les défis sont grands dans l'appareil judiciaire ontarien. Les juges en chef des trois cours de justice de la province se sont adressés à la presse vendredi pour souligner les grandes orientations de leur juridiction respective.

D'entrée de jeu, le juge en chef de la Cour d'appel de l'Ontario, Michael Tulloch, affirme que la transparence et l'ouverture des tribunaux au public sont fondamentales pour la bonne santé de l'appareil judiciaire.

Le plus important juge de la province réitère son engagement à s'assurer que l'administration de la justice soit équitable, efficace et compétente en Ontario, malgré les défis sans précédent auxquels elle est confrontée.

Innovation et changement

Une constance demeure dans le discours des trois magistrats : l'innovation et le changement. Tous réitèrent la nécessité de rendre la justice encore plus accessible et plus compréhensible pour tous, en particulier en milieu rural et dans les communautés autochtones.

Les régions éloignées doivent avoir le même accès à la justice que les centres urbains , déclare le juge Tulloch.

Ouvrir en mode plein écran Le juge en chef de la Cour d'appel de l'Ontario, Michael Tulloch. Photo : La Presse canadienne / Tijana Martin

Les tribunaux doivent s'engager à mieux communiquer avec le public qu'ils desservent , renchérit son confrère de la Cour supérieure de l'Ontario, le juge en chef Geoffrey Morawetz, en mentionnant que les directives au public doivent être écrites dans un langage clair.

Ne perdons jamais de vue qu'un tribunal appartient à tous les Ontariens et qu'il ne doit pas être exclusivement réservé à une élite.

Le juge Tulloch note que de nombreux citoyens remettent en question les institutions établies, leur pertinence et leur capacité à servir les besoins et les intérêts de la société.

Les demandes d'imputabilité du public à l'endroit des institutions sont justifiées , confie-t-il.

Ouvrir en mode plein écran La Cour d'appel de l'Ontario au centre-ville de Toronto. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE SARA LITTLE

Il ajoute qu'il est fondamental de ne pas perdre la confiance du public et que l'appareil judiciaire doit accepter de relever les nombreux défis, comme les avancées de la technologie, les changements dans les normes sociales et l'évolution des attentes du public.

Nous avons la responsabilité de s'assurer que nos institutions judiciaires restent pertinentes , souligne-t-il.

Équité, diversité et inclusion

Fils d'immigrants jamaïcains, le magistrat ajoute que les tribunaux doivent s'ouvrir à la diversité de couleur de peau, de genre, d'orientation sexuelle et de croyance religieuse.

Il est d'ailleurs le premier Noir à avoir été nommé à la tête du plus haut tribunal de la province. Aucun jeune Ontarien ne doit croire que la profession d'avocat ou de juge lui est inaccessible , dit-il.

À ce sujet, la nouvelle juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario, Sharon Nicklas, qui vient de remplacer la juge Lise Maisonneuve, affirme que l'Ontario est un chef de file au Canada en matière d'inclusion et de diversité.

Ouvrir en mode plein écran La juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario, Sharon Nicklas, a été nommée en juin 2023 par le Procureur général de l'Ontario, Doug Downey. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE LA COUR DE JUSTICE DE L'ONTARIO

La province a su fournir à l'appareil judiciaire une éducation complète et une formation aux réalités sociales, comme les problèmes auxquels sont confrontés les peuples autochtones , dit-elle.

Mais attention : cette diversité doit s'accompagner d'une diversité des idées.

Dans une société de plus en plus partisane, nous nous retirons trop souvent aujourd'hui dans des chambres d’écho qui ne sont occupées que par des personnes qui partagent les mêmes opinions , précise le juge Tulloch.

Nous devons délibérément veiller à ce que notre système judiciaire reste un sanctuaire où les citoyens peuvent échanger librement, respectueusement et de manière productive des points de vue contradictoires.

Le juge Morawetz s'inquiète toutefois de la hausse de la violence commise envers les magistrats : l'intimidation, les menaces et le harcèlement sont de plus en plus fréquents selon lui.

Ouvrir en mode plein écran Le juge en chef de la Cour supérieure de l'Ontario, Geoffrey Morawetz, lors de la cérémonie de son assermentation en 2019 à Toronto. Photo : Amanda Jerome/The Lawyer's Daily / CBC

Ce genre de comportement met en péril l'indépendance judiciaire et l'État de droit , déclare-t-il en parlant de menace à la démocratie .

Le magistrat rappelle que les juges sont tenus de faire respecter l’État de droit, indépendamment du sentiment populaire .

Mais pour remplir leur devoir, les juges doivent avoir la capacité de rendre des décisions libres de toute pression, toute incitation indue, toute contrainte ou de toute menace.

Le juge Morawetz ajoute que la sécurité de tous les citoyens sera menacée si la question de la sécurité judiciaire n'est pas prise au sérieux.

Ouvrir en mode plein écran La Cour supérieure de l'Ontario au centre-ville de Toronto. (Archives) Photo : Radio-Canada / Michael Aitkens

Il se dit très inquiet pour la sécurité des magistrats, de leur famille et des employés qui travaillent à leurs côtés.

Il rappelle que les juges n'ont pas à payer le prix du serment qu'ils se sont engagés à respecter en subissant des actes de vengeance de la part de ceux qu'ils ont condamnés.

Nombreux délais judiciaires

Les trois juges reconnaissent que les délais de procédures sont un enjeu de taille, même si la pandémie, par la force des choses, a permis de faire entrer l'appareil judicaire dans l'ère numérique du XXIe siècle.

Ils se félicitent du succès que la technologie a pu confirmer dans le traitement des procédures et la facilitation des comparutions virtuelles.

Ouvrir en mode plein écran La nouvelle Cour de justice de l'Ontario au centre-ville de Toronto. (Archives) Photo : Radio-Canada

La juge en chef Nicklas soutient que la réaction de l'appareil judiciaire pour ajuster le tir en si peu de temps au début de la pandémie a même été solide .

Nous devons travailler ensemble pour bâtir un système de justice dynamique, innovateur, collaboratif et fondé sur des principes.

Elle affirme néanmoins que le travail n'est pas terminé et que l'usage de la technologie dans les tribunaux doit se répandre davantage.

Ouvrir en mode plein écran En date du 29 septembre 2023, il reste encore 22 postes de juge à pourvoir au niveau de la Cour supérieure de l'Ontario. Photo : iStock / Zolnierek

Au criminel, le juge Morawetz réitère ses assurances que ses confrères respecteront les échéances de l'arrêt Jordan de la Cour suprême du Canada pour faire garantir les droits des accusés à être entendus devant une cour de justice dans des délais raisonnables.

Il en va de même au civil, où les arriérés de travail sont encore plus particulièrement considérables.

Nous continuerons à innover pour réduire les temps d'attente devant les cours de la famille et pour rendre les comparutions virtuelles encore plus efficaces , explique-t-il.

La technologie virtuelle doit permettre, selon lui, d'accélérer les procédures là où il est possible de le faire.

Ouvrir en mode plein écran Doug Downey est le procureur général de l'Ontario dans le gouvernement conservateur de Doug Ford. Photo : Assemblée législative de l'Ontario

Le juge Morawetz appelle d'ailleurs le ministère du Procureur général de l'Ontario et celui du Solliciteur général de l'Ontario à créer davantage de salles de visioconférence dans les prisons de la province pour faciliter la tenue de plusieurs comparutions virtuelles à la fois.

Dans les procédures civiles en particulier, il appelle la province et le fédéral à nommer plus de juges pour combler les postes qui sont toujours vacants pour minimiser les délais.

La violence est enfin une autre inquiétude dans les cours de la famille, à en croire le nombre de causes impliquant des cas de violence conjugale.

Le juge Morawetz affirme que son administration continuera à offrir aux magistrats du matériel didactique et des programmes de formation pour mieux les sensibiliser à cette nouvelle réalité.