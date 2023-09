À louer : un lit au sol dans une pièce avec cinq autres locataires à 325$/mois à Windsor

Une publication sur un site de petites annonces propose des lits à même le sol, isolés l'un de l'autre à l'aide d'un simple séparateur de toile, dans un dortoir comprenant un total de six lits, à 325 dollars par mois, dans un sous-sol de Windsor.

Cette annonce, republiée par Fabio Costante, conseiller du quartier 2, suscite bien des réactions. Si celui-ci s’en désole, des étudiants de la région s’en disent peu surpris.

Or, certains experts estiment qu’il s’agit peut-être d’un symptôme d’un manque d’éducation chez certains étudiants étrangers.

La publication originale sur Facebook Marketplace a depuis été supprimée.

Extrêmement dérangeant

M. Costante affirme que les conditions de vie de bien des étudiants sont inacceptables.

Ce n'est pas quelque chose d'unique. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Cela se produit depuis plusieurs années maintenant , souligne M. Costante. Ça met en lumière certains des défis et certaines des fissures causés par la crise du logement que nous traversons.

C'est extrêmement dérangeant de voir des photos de matelas sur le sol dans sous-sol et de savoir que c'est ainsi que certaines personnes vivent dans notre communauté.

Grace Sastre, étudiante en soins infirmiers au Collège St. Clair, se dit bien au courant de cette situation.

En tant qu'étudiante, je comprends que financièrement c'est vraiment difficile. Nous essayons de trouver l'option la moins chère et la meilleure. Mme Sastre affirme vivre dans une chambre à l’extérieur du campus.

Malgré tout, elle se dit surprise que certaines personnes choisissent de vivre dans de telles conditions. Malgré le fait que ce soit bon marché, je dirais quand même que cette annonce, c'est assez discutable quant à savoir si c'est habitable.

Cela montre simplement qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin d'un endroit où rester et parfois ils peuvent être obligés d'aller à de tels extrêmes.

Risques évidents

La publication met en évidence un double problème, selon M. Costante : garantir la construction de logements plus abordables et s'assurer que les immeubles soient conformes aux codes légaux.

Il s'agit vraiment de garantir la sécurité résidentielle et de créer plus de logements abordables pour offrir un plus grand accès aux individus de notre communauté.

M. Costante mentionne un programme pilote, lancé par la Ville l'année dernière, qui force les propriétaires de nombreux types de locations dans les quartiers 1 et 2 à s’enregistrer auprès de la Ville afin d'améliorer les normes de propriété.

Craig Roberston, commissaire aux licences de la Ville, indique avoir reçu 722 demandes et émis 233 enregistrements depuis le début du projet.

Plus d'éducation

Shetina M. Jones est la vice-présidente associée de l'expérience étudiante à l'Université de Windsor. Elle estime que l’annonce que M. Costante a mise en évidence était malheureuse et témoigne de la crise du logement dans la province.

Ouvrir en mode plein écran Shetina M. Jones affirme que l'organisme qu'elle représente suggère aux étudiants d'habiter sur le campus. Photo : Radio-Canada / CBC

Nous encourageons nos étudiants à trouver des espaces sûrs pour leur propre logement, et nous les encourageons également en premier lieu à rester sur le campus.

Mme Jones précise que l'université construit une nouvelle résidence étudiante qu'elle espère ouvrir en 2025.

De plus, elle affirme que son organisation travaille avec le centre international des étudiants pour aider à les éduquer sur ce à quoi ressemble un logement sûr et abordable.

Ron Seguin est le vice-président des relations internationales, du développement du campus et des services aux étudiants au Collège St. Clair.

Il a déclaré avoir vu la publication de M. Costante. Il se dit préoccupé, mais, ajoute-t-il, le collège dispose de 140 lits dédiés aux étudiants internationaux qui sont inoccupés.

Ils choisissent de [se mettre dans de telles situations], dans certains cas. Mais la grande majorité ne le fait pas. Mais, peu importe, cela ne devrait pas arriver , affirme-t-il.

Il mentionne que les étudiants internationaux reçoivent également des documents qui les informe des types de logement disponibles dans la région ainsi que du coût qui leur est associé des mois avant leur arrivée.

