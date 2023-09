Une somme de 761 000 $ a été octroyée par Québec pour trois églises dans la circonscription d’Orford.

De cette somme, la majeure partie, soit 716 000 $, sera consacrée à restaurer l’église de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, l’église de Saint-Patrice, à Magog, et l’église Saint-James, à Hatley, indique le cabinet du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, dans un communiqué.

Les 45 000 $ restants seront réservés à la requalification de l’église Sainte-Anne-de-Larochelle qui sera d’ailleurs classée en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, précise-t-on.

Notre région jouit d’un bel engouement touristique et ses bâtiments patrimoniaux sont des attraits qui suscitent l’intérêt d’un grand nombre de visiteurs , indique Gilles Bélanger, député d’Orford et adjoint parlementaire du ministre des Finances pour le volet internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité.

Le montant de 761 000 $ alloué à la circonscription d’Orford fait partie d’une enveloppe totale de 35 millions de dollars du gouvernement du Québec pour les deux programmes du Conseil du patrimoine religieux du Québec pour l’année 2023-2024.

Sur l’ensemble du territoire de la province, 123 projets seront réalisés grâce à ce montant.