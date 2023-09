La boulangerie Alpine Bakery de Whitehorse ferme temporairement ses portes

Les propriétaires de la boulangerie Alpine Bakery, au centre-ville de Whitehorse, fermeront temporairement leur commerce à partir du 7 octobre. Ils soulèvent des problèmes liés au refuge d’urgence municipal de la rue Alexander situé à proximité.

Walter et Silvia Streit, qui vivent au-dessus de leur boulangerie, affirment que le bruit en provenance du refuge les empêche de dormir et a mené à des problèmes de santé. Ils font aussi état de cas d’intrusion et soulignent avoir trouvé à maintes reprises des seringues et d’autres items reliés à l’usage de drogue sur la terrasse de leur commerce.

La décision des propriétaires de fermer temporairement boutique a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux et parmi les commerçants de Whitehorse cette semaine, dont plusieurs ont partagé publiquement des lettres de soutien à la famille Streit.

Malgré cet appui, souligne Silvia, la situation est devenue trop difficile à gérer.

C’est un bâtiment plein de peur , illustre Walter Streit en parlant des gens qui fréquentent le refuge d’urgence : Ils sont terrifiés et se présentent à la boulangerie, dans la cour arrière, nous demandant s’ils peuvent se cacher.

Ils disent que c’est trop violent à l’avant du refuge et ils ont peur d’y attendre que le souper soit servi , termine sa conjointe en ajoutant être triste pour ces personnes. Le couple pourrait reconsidérer sa décision si des changements surviennent.

Berns Johnson, qui fréquente régulièrement le refuge d’urgence, a plutôt l’impression que plus les choses changent, plus c’est pareil.

Revenez dans 10 ans et vous poserez les mêmes questions , dit-il. Vous voyez des années de ventes d’alcool, de racisme et de colonialisme. Cela ne va pas s’envoler de si tôt. À la fin de la journée, ils ne veulent pas que nous soyons ici, mais nous y sommes pourtant .

Dans un courriel partagé avec CBC, le premier ministre du Yukon, Ranj Pillai, a offert au couple de les rencontrer pour discuter de la situation.

La fermeture temporaire de la boulangerie Alpine Bakery sera une très grande perte pour les clients et la communauté qui comptait sur le commerce pour leurs pains, leurs pâtisseries et leurs cafés depuis les dernières années , écrit-il.

Des tensions qui perdurent depuis des années

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement du Yukon se penche sur les tensions entre les usagers du refuge, les commerçants locaux et les propriétaires du coin.

En 2022, le Conseil des Premières Nations du Yukon (CYFN) et le gouvernement territorial ont engagé deux consultants indépendants pour déterminer si le refuge remplissait les besoins et si des actions additionnelles étaient nécessaires afin de minimiser les impacts sur la communauté.

Le rapport, rendu public en mai dernier, a établi que le refuge d’urgence offrait non seulement des services essentiels à la communauté, mais sauvait des vies chaque année. Le rapport a toutefois aussi souligné que la sécurité et les menaces de violence étaient des inquiétudes persistantes dans toutes les démographies interviewées.

Des changements à venir

Connective, un organisme à but non lucratif qui gère le refuge d’urgence en partenariat avec le CYFN depuis un peu moins d’un an indique que plusieurs recommandations du rapport ont été mises en place dans les quatre derniers mois et plusieurs autres sont à venir, selon la porte-parole Kim Pettersen.

Parmi ces mesures, le refuge a soumis une proposition afin de mettre en place un programme de livraison de repas pour le soir afin d’éviter de forcer les gens à se rendre à l’extérieur du refuge. L’idée étant de décentraliser une partie des services pour réduire la demande à l’établissement de la rue Alexander.

Ouvrir en mode plein écran Le refuge d'urgence de la rue Alexander à Whitehorse est passé sous la responsabilité du gouvernement territorial en janvier 2019. Photo : Radio-Canada / Kyoshi Maguire

L’organisation rencontre également la Gendarmerie royale du Canada (GRC) deux fois par semaine et a soumis une demande au gouvernement du Yukon pour créer une initiative de sensibilisation à la sécurité dans le centre-ville.

Nous travaillons à clarifier l’objectif et les services offerts au 405 Alexander pour les gens comprennent mieux la place qu’il occupe dans un casse-tête systémique large et complexe , explique Kim Pettersen.

Elle rappelle aussi que, d’après le dernier dénombrement, le nombre de personnes vivant en situation d’itinérance a augmenté de 30 % à Whitehorse ces deux dernières années. Il se peut donc que les résidents et les commerçants en remarquent la tendance.

D'après les informations de Caitrin Pilkington