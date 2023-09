La Journée de la réconciliation soulignée à travers le Nitassinan

Plusieurs activités et cérémonies ont lieu ce samedi à travers le Nitassinan, le territoire ancestral des Innus, en cette troisième Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Uashat mak Mani-utenam

La marche pour la vérité et la réconciliation Mamu Nikantetau tire à sa fin. Les marcheurs devraient arriver à Mani-utenam samedi vers midi.

Le Dr Stanley Vollant est l’un des participants. Avec cette activité, il se réjouit du chemin parcouru vers la réconciliation entre les peuples.

Il a fait beau toute la semaine, je pense que c’est un signe de la destinée que nous sommes sur le bon chemin de la réconciliation et de la guérison , lance-t-il.

Tous sont invités à se joindre à la marche samedi matin, vers 8 h, au musée Shaputuan à Uashat, pour la dernière escale qui se rendra à Mani-utenam.

Une cérémonie spirituelle aura lieu et un goûter sera servi sur place pour les participants, ainsi que l’ensemble de la population qui se joindra à l’événement.

La maison de la famille de Mani-utenam organise d’ailleurs ce samedi, dès 5 h du matin, une cérémonie du feu sacré.

Ouvrir en mode plein écran La ligne bleue délimite le territoire ancestral des Innus de Uashat mak Mani-utenam, qui représente une partie du Nitassinan. Photo : Radio-Canada

Mashteuiatsh

Au Lac-Saint-Jean, la communauté innue de Mashteuiatsh propose une programmation pour toute la journée de samedi.

Dès 6 h 30, la population est invitée à participer à une cérémonie du lever du soleil. Jusqu’en soirée, plusieurs activités sont prévues, notamment des conférences, la présentation d'œuvres, une course, une marche, une parade pour les enfants et un spectacle du groupe Kashkun.

Ouvrir en mode plein écran Le groupe Kashkun lors de la première soirée du 36e festival Innu Nikamu, en 2020. (Photo d'archives) Photo : Kevin Bacon-Hervieux

Pessamit

Plusieurs activités sont prévues samedi sur le site culturel de la communauté de Pessamit, près du centre communautaire Ka Mamuitunanut.

Des ateliers de démonstration du savoir autochtone, des visites guidées et une excursion de chaloupes seront notamment organisés.

Des dégustations de bannique, confitures et beignes, ainsi qu’un souper de fèves au lard et ragoût attendent les plus gourmands à Pessamit.

Ouvrir en mode plein écran La bannique est un pain traditionnel. Photo : Radio-Canada / Sophie-Claude Miller

Essipit

À proximité de la communauté d’Essipit, le Centre de découverte du milieu marin, aux Escoumins, invite les cinéphiles à une projection.

Dès 11 h, le centre présentera des courts-métrages sous le thème Nos couleurs autochtones.

Ce lieu d’interprétation lancera aussi une exposition temporaire Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Cette présentation sera exposée jusqu'au 9 octobre prochain, peut-on lire sur la page Facebook du parc marin Saguenay–Saint-Laurent.

Ouvrir en mode plein écran Samedi, de nombreuses festivités seront proposées partout dans le Nitassinan, mais aussi dans l'ensemble du Canada, pour célébrer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Matimekush-Lac John

Matimekush-Lac John organise, ce samedi à 16 h, un cercle de partage avec les services sociaux à la maison des jeunes de cette communauté innue. Des collations seront servies aux participants.

À Pakuashipi, une marche pour la réconciliation doit également avoir lieu ce samedi.

À travers le Nitassinan, plusieurs organismes et conseils de bande invitent la population à porter, ce week-end, à porter un chandail orange. Ce vêtement est un symbole de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Avec la collaboration de Renaud Chicoine-McKenzie