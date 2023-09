Steve Staios veut voir les Sénateurs devenir des « premiers de classe »

Les Sénateurs ont un nouveau président des opérations hockey. Steve Staios a quitté son poste de conseiller spécial chez les Oilers d'Edmonton pour relever ce nouveau défi dans la capitale.

L’équipe l’a présenté aux médias vendredi matin en compagnie du nouveau propriétaire Michael Andlauer et du directeur général Pierre Dorion.

Mon mandat est toujours d’avoir les meilleures de la classe , image Staios. Cette équipe va poursuivre le travail selon ce principe. Nous avons beaucoup de raisons d'être excités, mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour amener cette équipe au prochain niveau .

Il y a du cœur et un niveau de compétition élevé dans cette équipe. Le futur est prometteur. Ottawa-Gatineau est excitée, je le suis aussi et j’ai hâte de me mettre au travail.

La relation entre le propriétaire remonte à l’époque des Bulldogs de Hamilton, d’où est originaire Staios. Les deux ont remporté des championnats de la Ligue de l’Ontario ensemble.

J'ai travaillé avec Steve pendant plusieurs années et je sais qu'il va aider notre équipe. Il a un bon sens du hockey, un souci du détail et il met toujours les joueurs en premier , souligne Andlauer.

Nous partageons les mêmes valeurs. Je ne voudrais pas travailler pour personne d’autre. Je suis privilégié de pouvoir mener les Sénateurs dans mon nouveau rôle , ajoute Staios.

Pierre Dorion poursuivra le travail

Le directeur général franco-ontarien Pierre Dorion, en place depuis la saison 2016, poursuivra son mandat.

La seule chose qui change pour Pierre, c’est qu’il aura plus d’aide , mentionne Staios.

Le propriétaire renchérit sur la nécessité d’avoir plus de ressources dans son organisation.

Quand tu veux tout faire, tu finis par micro-manager. Il faut avoir des mains partout et il n’y a pas assez de mains. C’est complémentaire, ça va aider les opérations hockey , dit Andlauer en français.

C’est la première fois que Dorion pourra compter sur un président aux opérations hockey.

J’ai supplié d’avoir de l’aide depuis plusieurs années. Le hockey d'aujourd'hui est devenu très complexe. D’avoir deux personnes comme Steve et moi dans notre département, ce sera un boni pour nous , affirme Dorion.

Nous sommes deux gars de hockey, ça va être facile. On comprend la philosophie que Michael veut apporter à notre organisation. Il faut suivre cette identité.

Dans la Ligue nationale de hockey, Staios a oeuvré au sein de l'organisation des Maple Leafs de Toronto, d'abord à titre de conseiller en développement des joueurs, en 2012. Deux ans plus tard, il a été nommé directeur du développement des joueurs des Maple Leafs avant d’aller avec les Bulldogs.

Ancien défenseur, Staios a aussi joué pendant 16 ans dans la LNH et a pris part à 1001 matchs. Entre 1996 et 2012, il a porté l'uniforme de six équipes différentes et récolté 220 points, dont 56 buts.

Par ailleurs, Pierre Dorion a souligné avoir eu des discussions avec Andlauer et Staios sur la situation de l’attaquant Shane Pinto, joueur autonome avec compensation, toujours sans contrat.