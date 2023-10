Les circonscriptions à surveiller aux élections provinciales 2023

Les candidats et leurs partis n’ont plus qu’un jour pour séduire les électeurs du Manitoba qui sont appelés à élire le prochain gouvernement mardi. Voici quelques circonscriptions à surveiller.

Riel

Candidats en lice : Rochelle Squires (Parti progressiste-conservateur), Mike Moyes (Nouveau Parti démocratique), LéAmber Kensley (Parti libéral)

Riel est une circonscription baromètre, détenue tour à tour par le PC et le NPD . Mike Moyes, du NPD , tentera de reprendre cette circonscription du sud-est de Winnipeg des mains de Rochelle Squires, qui a été ministre des Familles dans le gouvernement conservateur. Elle avait remporté l’élection avec une marge d’environ 1000 voix la dernière fois. C’est une des 11 circonscriptions que le NPD doit remporter s’il veut former un gouvernement majoritaire. LéAmber Kensley s’y présente sous la bannière libérale.

Southdale

Candidats en lice : Audrey Gordon (Parti progressiste-conservateur), Renée Cable (Nouveau Parti démocratique), Robert-Falcon Ouellette (Parti libéral), Amarjit Singh (indépendant)

Audrey Gordon, qui a été ministre de la Santé dans le gouvernement de Heather Stefanson, réussira-t-elle à s’accrocher à son siège? Elle l’avait emporté en 2019 par moins de 500 voix. Elle affronte Renée Cable, sur qui le NPD fonde beaucoup d’espoirs, et Robert-Falcon Ouellette connu, car ancien député fédéral et ancien candidat à la mairie de Winnipeg sous la bannière libérale. C’est une des circonscriptions dans le sud de la ville de Winnipeg que le NPD doit remporter s’il veut former un gouvernement majoritaire.

Selkirk

Candidats en lice : Richard Perchotte (Parti progressiste-conservateur), Mitch Obach (Nouveau Parti démocratique)

Ce siège a été détenu par le NPD pendant 26 ans avant que le conservateur Alan Lagimodiere ne remporte l’élection en 2016. Il ne se représente pas. Richard Perchotte est le candidat PC et affronte Mitch Obach, du NPD .

Radisson

Candidats en lice : James Teitsma (Parti progressiste-conservateur), Jelynn Dela Cruz (Nouveau Parti démocratique), Jean-Luc Bouché (Parti libéral)

James Teitsma, qui était ministre de la Protection du consommateur et des Services gouvernementaux dans le gouvernement Stefanson, devra se battre pour conserver ce siège pour le PC . Il affronte Jean-Luc Bouché, du Parti libéral du Manitoba, et Jelynn Dela Cruz, du NPD . C’est une des 11 circonscriptions que le NPD doit remporter s’il veut former un gouvernement majoritaire.

Rossmere

Candidats en lice : Andrew Micklefield (Parti progressiste-conservateur), Tracy Schmidt (Nouveau Parti démocratique), Mike Chapin (Parti libéral), Devlin Hinchey (Parti vert)

Rossmere est une des circonscriptions du nord de la ville de Winnipeg que les conservateurs ont gagnées en 2019, avec moins de 1000 votes d’écart. On s’attend encore une fois à une chaude lutte. Tracy Schmidt, du NPD , tentera de ravir cette circonscription des mains d’Andrew Micklefield, du PC . Elle affronte aussi Mike Chapin, du Parti libéral, et Devlin Hinchey, du Parti vert du Manitoba. C’est une des 11 circonscriptions que le NPD doit remporter s’il veut former un gouvernement majoritaire.

Saint-Boniface

Candidats en lice : Kiratveer Hayer (Parti progressiste-conservateur), Robert Loiselle (Nouveau Parti démocratique), Dougald Lamont (Parti libéral), Damon Bath (Parti communiste)

Saint-Boniface sera un des trois sièges les plus contestés de cette élection. Le chef du Parti libéral, Dougald Lamont, réussira-t-il à s’accrocher à son siège, ou se fera-t-il détrôner par le candidat néo-démocrate Robert Loiselle, un nouveau venu sur la scène politique mais bien connu dans la communauté francophone?

La circonscription, longtemps tenue par Greg Selinger, du NPD , a l’habitude de voter pour le parti qui remporte les élections. Une défaite de Dougald Lamont pourrait bien entraîner une course à la direction du Parti libéral provincial. C’est une des 11 circonscriptions que le NPD doit remporter s’il veut former un gouvernement majoritaire. Le candidat conservateur est Kiratveer Hayer.

Dauphin

Candidats en lice : Gord Wood (Parti progressiste-conservateur), Ron Kostyshyn (Nouveau Parti démocratique)

Longtemps circonscription néo-démocrate, Dauphin avait été remportée par Brad Michaleski lors de la vague du Parti progressiste-conservateur en 2016. Gordon Wood sera le candidat du PC le 3 octobre. Le NPD peut-il reprendre cette circonscription représentée par Stan Struthers de 1995 à 2016? C’est le pari de Ron Kostyshyn. Le parti a d’ailleurs promis de rouvrir la prison de Dauphin, fermée par les conservateurs.

Par ailleurs, les libéraux ne présentent pas de candidat dans cette circonscription, ce qui pourrait avantager le NPD en évitant une division du vote de la gauche.

Brandon-Est

Candidats en lice : Len Isleifson (Parti progressiste-conservateur), Glen Simard (Nouveau Parti démocratique), Trenton Zazalak (Parti libéral)

Présentement détenue par Len Isleifson, du PC , cette circonscription a longtemps été néo-démocrate, d’abord avec Len Evans, de 1969 à 1999, puis Drew Caldwell, de 1999 à 2016. Glen Simard tentera donc de reprendre cette circonscription pour le NPD . Le NPD aura cependant fort à faire pour reprendre cette circonscription. Trenton Zazalak s’y présente sous la bannière libérale.

Fort Richmond

Candidats en lice: Paramjit Shahi (Parti progressiste-conservateur), Jennifer Chen (Nouveau Parti démocratique), Ernie Nathaniel (Parti libéral)

Jennifer Chen tentera de ramener la circonscription dans le giron du NPD . La circonscription de Fort Richmond, dans le sud de la ville de Winnipeg, a déjà été représentée par Kerri Irvin Ross, du NPD , de 2011 à 2016.

La conservatrice Sarah Guillemard (qui a été ministre de l’Éducation postsecondaire et de la Formation dans le gouvernement Stefanson) a choisi de ne pas se représenter comme candidate à ces élections provinciales, laissant la place à Paramjit Shahi. Mais, lors de la dernière élection de 2019, le Parti libéral, représenté cette année par Ernie Nathaniel, était arrivé deuxième, devançant le NPD de plus de 600 voix.

Pourtant, c’est l’une des 11 circonscriptions que le NPD doit remporter s’il veut former un gouvernement majoritaire. Il mise sur son engagement à rouvrir l’urgence de l’Hôpital Victoria, qui s’y trouve, pour rallier l'électorat.

McPhillips

Candidats en lice: Sheilah Restall (Parti progressiste-conservateur), Jasdeep Devgan (Nouveau Parti démocratique), Umar Hayat (Parti libéral)

La circonscription, créée pour l’élection de 2019, est constituée de sections de la Municipalité rurale de St. Paul Ouest et de quartiers du nord de la ville de Winnipeg. Shannon Martin, député sortant du Parti progressiste-conservateur, a annoncé en février 2023 qu’il ne se représenterait pas.