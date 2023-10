Sept suggestions d’activités gratuites en octobre dans la région de Québec

L'automne est officiellement à nos portes, le temps se rafraîchit, mais les occasions ne manquent pas pour profiter d’activités culturelles et artistiques gratuites, à l’intérieur comme à l’extérieur, dans la grande région de Québec.

Douce après-midi au rythme du piano et de l'orgue

Afin de souligner le 10e anniversaire de l’orgue, le Palais Montcalm invite le public le dimanche 1er octobre à un concert pour les Journées de la culture.

2:33 L'orgue Casavant du Palais Montcalm a été inauguré le 11 septembre 2013.. Il mesure 9 mètres de large. Photo : Radio-Canada / Alicia Rochevrier

Les musiciens Monique Poirier et Yves Garand interpréteront, tour à tour au piano et à l’orgue, des œuvres de Camille Saint-Saëns, ainsi que des pièces de Bach, Vivaldi, Mozart et d’autres compositions originales.

Le 1er octobre à 14 h à la salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm

Du théâtre ambulant à travers la Beauce

Les amateurs de théâtre pourront profiter d’une pièce ambulante qui s’étire sur toute la journée du 1er octobre.

Départ à 8 h 45 pour les participants, attendus à l’île Ronde, pourront s’installer confortablement dans un autobus qui vadrouillera dans 10 municipalités de la Beauce.

Les comédiens feront découvrir des faits historiques romancés, propres à chaque endroit, jusqu’à 16 h 30. Les inscriptions sont nécessaires au 418-397-1460, poste 110 ou en écrivant à francois.ggagne@aventuria.ca

Le 1er octobre dès 8 h 45 à Beauceville

Visite des coulisses d’un concert pop symphonique

La journée du 1er octobre est riche en suggestions, l'Orchestre symphonique de Lévis et le Vieux Bureau de Poste s'associent pour proposer une visite dans les coulisses d'un concert pop symphonique.

Ouvrir en mode plein écran L'Orchestre symphonique de Lévis lors d'une répétition en mars 2023. Photo : Radio-Canada / Alicia Rochevrier

Le public pourra explorer le monde de la musique populaire interprétée par un orchestre symphonique.

Le 1er octobre à l'Espace symphonique de Lévis. L'entrée est libre de 14 h à 16 h.

Vibrer au rythme de la musique traditionnelle

La 32ᵉ édition des Rendez-vous ès TRAD propose tout un volet gratuit au Domaine Maizerets, en plus de la programmation régulière.

Les festivaliers pourront notamment assister au spectacle déambulatoire des Livreurs d'agrément. Une balade commentée sur le patrimoine naturel et une randonnée chantée font également partie de la liste des activités.

Du 6 au 9 octobre au Domaine Maizerets

Virée à Thetford

Après une pause de trois ans, le Musée de Thetford accueille de nouveau la Foire minéralogique chez Minéro. Des kiosques installés dans les salles du musée proposeront de découvrir la richesse minéralogique du Québec. Des collectionneurs, des entreprises et des clubs d’amateurs peuvent exposer, vendre ou échanger leurs collections lors de cette 19e édition.

Le musée va aussi dévoiler pour l’occasion sa collection de météorites. Les gens pourront admirer les fragments, mais aussi les manipuler et en apprendre plus sur le sujet avec des passionnés d’astronomie.

Dimanche l'accès est aussi gratuit au musée.

Du 7 et 8 octobre de 10 h 00 à 17 h 00 au Musée de Thetford

Répondez à l’invitation de Dracula

Qui dit mois d'octobre, dit Halloween! Le Palais Montcalm invite gratuitement les familles à renouer avec un classique de l’épouvante, l’histoire de Dracula. Ce concert est le premier spectacle destiné à un jeune auditoire concocté par l’Orchestre national de jazz de France.

Dracula s’inspire de la légende du plus célèbre des vampires où sont réunis sur scène deux comédiennes et neuf musiciens.

Le 24 octobre à 19 h d’une durée de 50 minutes pour un public de 6 ans et plus

Dernière chance de voir les Passages insolites

En place depuis le 22 juin dans les rues de Québec, l’événement des Passages insolites prendra fin le 9 octobre. Des œuvres en art public de 40 artistes d'ici et d'ailleurs sont exposées dans la ville.