Des jeunes motivés à voter dans l’élection provinciale manitobaine

Les statistiques le montrent : les jeunes ne votent pas autant que leurs parents ou grands-parents, mais nombre d’entre eux sont très motivés à l’idée d'aller aux urnes, parfois pour la première fois, lors de l’élection provinciale manitobaine du 3 octobre.

Attablée au café étudiant de l’Université de Saint-Boniface, Annick Lafond ne cache pas son excitation à la perspective de voter pour la première fois de sa vie, mardi.

Je me sens comme une vraie adulte maintenant. Toute ma famille en parle et j'ai vraiment hâte de participer pour moi-même.

J'ai été impliquée dans des Parlements jeunesse depuis longtemps, donc j'ai toujours été exposée au monde des politiques , admet-elle. Je fais ma recherche et je suis les comptes Instagram [des partis], donc j'ai fait mon choix quand même assez tôt dans cette élection , continue-t-elle.

Son amie Gabrielle Boulet affirme elle aussi avoir fait ses devoirs pour faire un choix éclairé.

J'ai fait beaucoup de recherches et j'ai suivi les débats politiques dans l'élection. Je me suis informée de tous les côtés. Je n'avais pas juste une vision en tunnel sur un candidat spécifique , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran De jeunes franco-manitobains, comme Annick Lafond et Gabrielle Boulet, ont hâte d'aller voter le 3 octobre. Photo : Radio-Canada / Audrey Neveu

C’est un exercice auquel devra se prêter Zen Kennedy, qui a eu 18 ans il y a quelques jours à peine. Il se dit un peu nerveux à l’idée d’exercer son droit de vote pour la première fois.

Je ne suis pas le plus certain avec tous les partis , admet-il, affirmant devoir faire beaucoup de recherches au cours des prochains jours pour arrêter son choix. Je vais parler avec mes parents sur comment faire le tour de la situation.

Des incitatifs pour motiver les jeunes

Plusieurs étudiants ont affirmé suivre les partis politiques et quelques-uns de leurs candidats sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Instagram et TikTok. C'est aussi là qu'Élections Manitoba a lancé une campagne pour inciter les jeunes manitobains à voter pour la première fois.

Lors de l’élection provinciale de 2019, seulement 11 % de tous ceux qui ont voté étaient âgés de 18 à 24 ans, selon Élections Manitoba. Ceux qui votent ont tendance à être plus âgés que ceux qui ne votent pas. C'est une tendance qui se voit partout au Canada , soutient le directeur des communications d'Élections Manitoba, Mike Ambrose.

Des bureaux de vote par anticipation ont d’ailleurs été installés sur les campus des universités, pour faciliter le processus pour eux. Les étudiants pouvaient donc y voter, même s’ils ne vivent pas dans la circonscription de leur université.

Ouvrir en mode plein écran Élections Manitoba a établi des bureaux de vote dans les universités pour encourager le vote des jeunes manitobains. Photo : Radio-Canada / Audrey Neveu

Des enjeux absents de l’élection

Certains jeunes se disent toutefois déçus du peu de place faite à des enjeux qui leur tiennent à coeur. Cameron Armstrong, membre du groupe Consider Climate, aurait voulu que les changements climatiques soient davantage discutés dans l’élection manitobaine.

Son organisation non partisane a demandé à tous les partis quelles sont leurs politiques climatiques et a publié leurs réponses sur son site. Tous ont répondu, sauf le Parti progressiste-conservateur.

Nous avons beaucoup d’anxiété en tant que jeunes, quand nous pensons à comment la crise climatique va avoir ou non un impact sur notre futur , explique-t-elle. C’est quelque chose qui me stresse beaucoup. J’ai beaucoup parlé d’écoanxiété à mes amis.

Hailey Scott, Anika Gauthier et Chloé Champagne, trois étudiantes en éducation à l’Université de Saint-Boniface, font de l’éducation un enjeu prioritaire.

Voter est la seule manière pour avoir une voix sur ce qui se passe dans notre province , insiste Hailey Scott.

Ouvrir en mode plein écran Ces étudiantes en éducation ont l'intention de voter avec leur domaine de travail en tête. Photo : Radio-Canada / Audrey Neveu

Je ne pense pas que beaucoup de jeunes réalisent l'importance de l'élection provinciale sur notre éducation. On paie beaucoup d'argent pour être ici à l'université. C'est important qu'on fasse entendre notre voix au niveau provincial pour notre éducation , renchérit Gabrielle Boulet.

Un sondage réalisé par Probe Research en début de campagne plaçait toutefois l’environnement et l’éducation parmi les enjeux les moins souvent cités comme prioritaires pour l’électorat général.

Le sondage a été réalisé entre le 7 et le 18 septembre, auprès de 1000 adultes manitobains joints de manière aléatoire au téléphone et comprend une marge d’erreur de +/- 3,1 %, 19 fois sur 20.

Mais cela ne les décourage pas pour autant de voter.