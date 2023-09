L’Alberta dévoile un monument consacré à la vérité et la réconciliation

L’Alberta est la première à réaliser l’appel à l'action 82 demandé par la Commission de vérité et réconciliation grâce à l'ouverture d'un lieu de mémoire à Edmonton.

C'est dans la capitale albertaine que le gouvernement provincial inaugure le jardin Kihciy Maskikiy/Aakaakmotaani’ consacré à la réconciliation. Kihciy Maskikiy signifie médecine sacrée en nehiyawak (langue crie) tandis que Aakaakmotaani’ signifie sauver beaucoup de gens en siksikáí'powahsin (langue des Blackfoot).

L’ouverture de ce lieu de mémoire répond à l'appel à l’action demandé par la Commission de vérité et réconciliation du Canada. En 2012, la Commission a publié un document comprenant 94 actions pour remédier aux séquelles laissées par les pensionnats et faire avancer le processus de réconciliation .

L'appel à l’action no 82 demande au gouvernement de commander un monument national sur les pensionnats qui soit accessible au public. Toujours selon ce rapport, le monument doit honorer les survivants et tous les enfants qu’ont perdus les familles et les collectivités concernées . Il doit aussi être situé dans la capitale de chaque province.

Le monument en pierre, sculpté par l’artiste Stewart Steinhauer, est un mémorial pour les victimes et les survivants du système des pensionnats. L'œuvre nommée Mother Earth Circling : Healing from the residential school experience (La Terre Mère tourne en rond : guérison de l’expérience des pensionnats), trône au milieu d’un jardin composé, entre autres, de plantes traditionnelles de différentes communautés autochtones.

Une semaine chargée

Cette année marque la troisième Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Pour la souligner, plusieurs évènements se sont déroulés au cours de la semaine.

Dans des écoles de la province, des activités en tout genre ont eu lieu pour sensibiliser et éduquer les élèves au sujet de l'histoire des pensionnats. Les élèves du conseil scolaire catholique de Calgary ont abordé la thématique Chaque enfant compte .

Les enseignants explorent l’histoire des pensionnats et la signification du chandail orange de façon adaptée à chaque groupe d’âge, explique Cynthia Launière. La superviseure de Indigenous Education Team, une équipe d’éducation autochtone, poursuit en indiquant que leur conseil scolaire travaille en partenariat avec des groupes comme Trellis Society pour fournir le plus de chandails orange à leurs élèves. Ceux-ci sont d'ailleurs encouragés à porter le fameux chandail vendredi.

Dans le monde du sport, les Stampeders de Calgary, une équipe de football, célébreront la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation en arborant un tout nouveau logo sur leur casque. L'œuvre a été conçue par plusieurs artistes autochtones locaux.

« En tant qu'Autochtones, nous avons toujours la pression de bien représenter notre peuple et de produire quelque chose que les gens vont aimer et porter », souligne Richard Running Rabbit, membre de la Nation Siksika. Richard Running Rabbit, Jacob Alexis et le Dr Tyler White sont les concepteurs du nouveau logo.

Aussi, plusieurs municipalités comme Banff et Lethbridge ont organisé le visionnement de Bones of Crows, un film qui relate l’histoire de la jeune Aline qui a vécu le système des pensionnats.

Activités pour la Journée nationale

À Calgary, la Colouring It Forward Reconciliation Society organise encore la marche Pokaiks - The Childrens qui débute à l'hôtel de ville à 11 h et se termine au Millenium Park.

La marche à Fort McMurray, organisée par le Conseil tribal d’Athabasca, débute à 9 h 30 devant le bâtiment municipal du Jubilé.

À Edmonton, se tiendra l'événement Nékem : Honouring National Day For Truth and Reconciliation qui débute au CO*LAB (Community Arts Laboratory).

À Grande Prairie, dès 8 h, se tient une panoplie d’activités, dont des danses de guérison au Mukoseepi Park Amphiteatre.

La Wing Smudge Indigenous Society organise des évènements toute la journée pour la municipalité de Wainwright.