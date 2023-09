Denis Miousse, candidat de la continuité à la mairie de Sept-Îles

Après avoir donné sa démission comme conseiller municipal (Nouvelle fenêtre) lundi, Denis Miousse officialise sa candidature pour la course à la mairie de Sept-Îles.

Il est le premier candidat en lice pour remplacer le maire démissionnaire Steeve Beaupré.

Denis Miousse, qui était conseiller municipal de Marie-Immaculée depuis 17 ans, se décrit comme le candidat de la continuité.

Une de ses priorités consiste à aider le CISSS de la Côte-Nord à achever l'agrandissement de l'urgence de l'Hôpital de Sept-Îles.