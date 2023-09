Face au grizzli surnommé « le boss », Banff invite à supprimer les arbres fruitiers

Alors que des intrusions du redoutable grizzli surnommé « le boss » font peser des menaces sur la sécurité du public à Banff, en Alberta, la Ville redemande aux résidents de remplacer leurs arbres fruitiers par des plantes qui n’attirent pas la faune.

Cette nouvelle exhortation survient après que l’animal s'est introduit plusieurs fois la semaine dernière dans des jardins pour se régaler de pommes.

Un ours noir a également été vu en train de manger des baies de sorbier sur le terrain d'un hôtel.

Connu officiellement sous le nom de l'ours n° 122, « le boss », qui pèse environ 300 kilos, est le grizzli le plus dominant du parc national de Banff et de ses environs. Il a déjà mangé un ours noir.

Vous pouvez imaginer [l’effet de] l'odeur d'une tarte aux pommes sur le rebord de la fenêtre de quelqu'un. Ces arbres sont comme cela pour un grizzli , explique Michael Hay, responsable de l'environnement à la Ville de Banff.

Les arbres fruitiers, comme le pommier, le cerisier de Virginie et le sorbier, poussent à Banff et peuvent attirer la faune.

Les arbres fruitiers constituent un attrait majeur. Notre rôle est de travailler avec les habitants pour les persuader de faire ce qu'il faut en matière de gestion des arbres fruitiers afin d'empêcher les ours de venir en ville.

Un nouveau règlement municipal

Il est légal de planter et de conserver des arbres fruitiers tels que des pommiers dans la ville, mais de récentes modifications apportées à un règlement municipal permettent à la Ville d'enlever un arbre sans l'autorisation du propriétaire, s'il attire les ours et devient un risque pour la sécurité publique.

Publicité

Le règlement qui a été adopté au mois d'août l'énonce en termes clairs. La Ville peut intervenir et faire abattre l'arbre , prévient Michael Hay, en ajoutant que la Municipalité n'a pas encore eu à recourir à ce règlement.

La Ville a aussi un programme d'enlèvement et de remplacement gratuit des arbres fruitiers, dont elle fait la promotion auprès des habitants.

Selon Parcs Canada, l'ours 122 a été repéré pour la première fois le 23 septembre dans une arrière-cour, en train de manger des pommes au sol. Il a été éloigné de la zone par des moyens de dispersion, mais est revenu peu de temps après. Le personnel de Parcs Canada a immédiatement enlevé le pommier, avec le consentement et le soutien du propriétaire de la maison.

Le boss est revenu les deux jours suivants et a dû être éloigné de nouveau. Après avoir touché le gros lot, comme un pommetier, les ours peuvent revenir pendant des semaines, des mois et même des années, devenant ainsi plus audacieux et plus dangereux.

Ouvrir en mode plein écran Les pommiers font partie des arbres fruitiers qui attirent des ours en ville. Photo : iStock

Éviter au « boss » un sort tragique

Pour certains ours, cela peut se terminer en tragédie. L'ours 148 a dû être relocalisé après des démêlés avec des humains à Banff, en 2017. Il a été tué par un chasseur en Colombie-Britannique peu de temps après avoir été relocalisé.

Parcs Canada espère éviter au boss le même sort. Dans un courriel, l’organisme fédéral de gestion des parcs nationaux affirme qu’il pourrait recourir au conditionnement aversif si l’ours 122 persiste à faire des intrusions en ville.

Le conditionnement aversif consiste à poser un collier sur l'ours et à le suivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et à utiliser des techniques de bizutage, notamment des bruits forts et des projectiles tels que des balles de craie et des balles en caoutchouc, pour l'effrayer et l'éloigner des zones sensibles

Parcs Canada invite les habitants à participer au programme municipal de remplacement des arbres fruitiers.

Avec les informations de Dan McGarvey