La fin des travaux de décontamination du site de l’ancienne Aleris repoussée en 2028

Il faudra se montrer encore plus patient que prévu avec la réhabilitation du site de l’ancienne usine Aleris de Trois-Rivières. La dernière phase de décontamination qui vient d’être entreprise se poursuivra non pas jusqu’en 2027, mais jusqu’en 2028. Le ministère de l’Environnement indique ainsi qu’environ cinq années de travail sont encore nécessaires, mais qu’aucun délai supplémentaire n’est prévu à ce stade-ci.

Une partie des sols seront dans un premier temps excavés et acheminés vers des sites autorisés à les recevoir . Une autre partie sera par la suite traitée sur place grâce à une technique d’empilement avec les sols excavés qui favorise la biodégradation des contaminants présents dans les sols.

En plus des travaux de réhabilitation des sols contaminés, l’entrepreneur devra démolir et nettoyer les sous-sols, les fosses et les planchers de béton de l’ancienne usine. Les réservoirs et autres conduites toujours présents dans la zone des travaux devront aussi être excavés , indique le ministère de l’Environnement du Québec par courriel.

Des mesures d’atténuation

Le ministère indique que les entrepreneurs responsables des travaux et de la surveillance du chantier doivent suivre des exigences pour limiter les impacts sur la population avoisinante.

Une limitation de la vitesse des véhicules sur le site et le recouvrement d’amas de sols entreposés sur le site en font partie. Cependant, les travaux émettant de la poussière pourraient effectivement être suspendus, si nécessaire, notamment en cas de vents soufflant en direction des zones résidentielles ou commerciales , poursuit-on.

Le ministère prévient également qu’il pourrait y avoir une augmentation significative de la circulation aux abords du site durant certaines phases des travaux , particulièrement durant les phases d’excavation et de disposition de sols et de débris de démolition dans des sites autorisés .

L’horaire de travail a été établi du lundi au vendredi de 7 h à 18 h.