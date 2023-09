Le mât totémique de la Nation Nisga’a revient à la maison après près de 100 ans d’absence

Après un voyage de près de 7000 kilomètres, le mât totémique de la Nation Nisga’a, en Colombie-Britannique, qui était exposé au Musée national d’Écosse, est finalement de retour à la maison. Des centaines de personnes assistent aux célébrations de ce geste de réconciliation.

Peu après 9 h vendredi, le mât totémique a fait son arrivée par la route au Musée Nisga’a du village de Lax̱g̱altsʼap, suivi d’un cortège de voitures.

Des membres de la famille de Joanna Moody, qui avait commandé la construction du mât totémique en 1860, se sont ensuite rassemblés afin de se recueillir et d'accueillir le totem avant son entrée dans le Musée Nisga’a.

Une cérémonie ouverte au public et aux médias, à laquelle ont participé des centaines de personnes, a commencé en début d'après-midi, marquée par des chants et des prières pour célébrer le retour d’un membre de la communauté. Dans la tradition Nisga’a, on considère que les totems sont habités.

Outre la famille et les gens de la communauté, plusieurs dignitaires sont présents, dont le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, ainsi que la ministre fédérale du Patrimoine, Pascale St-Onge.

Ouvrir en mode plein écran En août 2022, une délégation de la Première Nation Nisga'a s'est rendue en Écosse demander son rapatriement, dont Sim'oogit Ni'isjoohl (Earl Stephens) [à gauche] et Sigidimnak’ Nox Ts'aawit (Amy Parent) [à droite]. Photo : National Museums Scotland

La veille de la célébration, la présidente de la Nation Nisga’a, Eva Clayton, a souligné l’importance de ce rapatriement - le premier d’un totem en provenance du Royaume-Uni - pour la communauté.

Publicité

Le fait de ramener ce mât totémique à la maison, à sa place légitime, est un moment émotionnel important , a-t-elle déclaré.

Réflexions à la veille de la Journée vérité et réconciliation

Eva Clayton, elle-même survivante des pensionnats pour Autochtones, établit un parallèle entre ces pensionnats et les objets volés aux communautés autochtones au 19e et au 20e siècle.

Ouvrir en mode plein écran La présidente élue de la Nation Nisga'a, Eva Clayton. Photo : Radio-Canada / Emilio Avales

Ces artefacts ont été pris sans notre consentement tout comme les enfants ont été arrachés à leurs parents pour aller dans les pensionnats autochtones , dit-elle.

La présidente de la Nation Nisga’a voit la restitution d’objets culturels d’importance comme le mât totémique comme un geste de réconciliation qui permettra de tourner la page.