La géographie et l’urbanisme contribuent à la biodiversité d’Edmonton, selon une étude

À mesure que les villes se réchauffent, la végétation diminue, ce qui rend la vie sauvage plus difficile. Une nouvelle étude révèle cependant qu'Edmonton deviendra plus accueillante pour la faune que d'autres villes situées davantage au sud, en Amérique du Nord.

L'étude (Nouvelle fenêtre) (en anglais), publiée dans la revue scientifique Nature Ecology and Evolution, a été menée par des scientifiques des États-Unis et du Canada, qui ont recueilli des données sur la faune dans 20 villes d'Amérique du Nord à l'aide de pièges photographiques. Cette approche permet de collecter des informations sur la faune difficilement observable.

Colleen St Clair, professeure de sciences biologiques à l'Université de l'Alberta et co-autrice de l'étude, explique que l'emplacement géographique d'Edmonton contribue à son climat favorable à la faune et à la flore.

Selon les auteurs de l'étude, la vallée fluviale d'Edmonton contribue largement à la biodiversité de la ville.

Des hivers frais, des étés modérément chauds et des précipitations suffisantes permettent à la flore de s'épanouir, contribuant au maintien d'un riche écosystème.

C'est grâce à la vallée fluviale et au réseau de ravins, qui constituent le plus grand habitat naturel protégé contigu dans une ville du continent nord-américain , explique-t-elle.

Cela fournit un espace considérable d'habitat pour la faune, y compris pour les grands animaux tels que les élans.

Le réchauffement des températures pourrait également entraîner l'arrivée d'animaux qui résident aujourd'hui plus au sud, souligne Colleen St Clair.

Les ratons laveurs et les blaireaux, que l'on trouve déjà périodiquement autour d'Edmonton, s'établiront davantage , ajoute-t-elle.

Quant aux écureuils gris bien établis à Calgary et Red Deer, ils pourraient également s'installer à Edmonton, selon la professeure. Des espèces qui aiment les températures fraiches, telles que le lynx, pourraient pour leur part se déplacer vers le nord.

Il se peut que, dans 50 ans, nous n'ayons plus le privilège de voir des lynx dans notre ville.

Climat en changement

La capitale albertaine ne sera tout de même pas épargnée par les effets du changement climatique, indique Catherine Shier, coordinatrice de la conservation à la Ville d'Edmonton, qui a également participé à l'étude.

La température d'Edmonton pourrait augmenter de trois à cinq degrés d'ici les années 2050, après quoi elle pourrait passer à un climat se rapprochant de celui des Prairies, précise-t-elle, en se référant à une étude menée par la Ville.

Les espèces qui composent notre végétation risquent alors de changer et de faire disparaître certains de nos plus grands mammifères , souligne Catherine Shier.

La bonne nouvelle, c'est que certains de ces effets peuvent être atténués en plantant davantage de végétation et en réduisant l'effet d'îlot de chaleur en ville.

Perte d'habitat

L'étude souligne que l'urbanisation et le changement climatique ont un impact disproportionné sur les grands animaux parce qu'ils ont plus de mal à accéder aux ressources dans les villes.

Alors que les cours arrière et les bennes à ordures des habitants sont des sources potentiellement lucratives de nourriture, il est plus facile pour les petits animaux de se frayer un chemin à travers les routes urbaines et autres voies d'accès.

Les petits animaux, comme le lapin à queue blanche, ont la capacité de bien s'adapter aux zones urbaines comme Edmonton.

Brad Fedy, professeur associé à l'école de l'environnement, des ressources et de la durabilité de l'Université de Waterloo, qui n'a pas participé à l'étude, affirme que l'urbanisation joue un rôle bien plus important dans le déclin de la faune sauvage en milieu urbain que le changement climatique.

La perte d'habitat est une préoccupation bien plus urgente que le changement climatique lorsqu'il s'agit de la productivité et de la survie à long terme des populations d'espèces sauvages , explique-t-il.

Il estime qu'une recherche examinant l'impact de l'attitude humaine sur la biodiversité urbaine serait un complément bénéfique à la présente étude.

Il s'agirait donc d'une composante socioécologique intéressante, dit-il.

