Retro MTL s’agrandit, défiant tous les pronostics

Ce qui a débuté par une amitié entre trois collectionneurs s’est transformé au fil du temps en Retro MTL, devenue vendredi l’une des grandes, sinon la plus grande boutique physique de jeux vidéo au Canada. Elle a pignon sur rue dans le quartier Hochelaga, à Montréal.

En entrant dans le nouveau local, au 4023, rue Hochelaga, on se laisse émerveiller par les quelques plantes piranhas qui surgissent de tuyaux verts suspendus au plafond, au plus grand plaisir des adeptes de l’univers de Mario Bros.

Le design de l'espace et la marchandise à l'effigie de la boutique Retro MTL ont été imaginés par Dominic Bourret. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Dupuis

L’espace est décoré de personnages de Space Invaders, de Pacman, et de nombreuses autres références vidéoludiques, en plus des deux nouvelles mascottes de Retro MTL : l’astronaute Lunar et la marmotte Glitch.

Les nouvelles mascottes de Retro MTL, Lunar et Glitch, ont été imaginées par Jonathan Millette. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Dupuis

Un peu plus loin, on trouve la nouvelle gamme de vêtements et d'accessoires à l’effigie de la boutique, quelques comptoirs et une dizaine de rangées d’accessoires et de jeux vidéo, classiques comme modernes.

Au fond de la boutique – une ancienne caisse populaire – on trouve une salle de jeu d’arcade, où les curieux et curieuses pourront acheter des jetons et lancer des parties sur des bornes de North Star.

La boutique était auparavant une caisse populaire. Retro MTL a décidé de mettre en valeur la voûte pour y faire une salle d'arcade, un clin d'œil aussi au bar ludique de Dominic Bourret, Arcade MTL. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Dupuis

L’équipe souhaite faire de sa nouvelle boutique une destination pour les adeptes de jeux vidéo.

Une histoire de passion

Quelques années plus tôt, les trois amis ne se seraient jamais douté avoir autant de succès.

L’histoire de Retro MTL a commencé en 2017, avec l’ouverture d’un site de vente en ligne de jeux vidéo. [Jonathan Millette, Frédéric Gémus et moi], on opérait notre boutique de la maison, chacun chez soi , raconte Dominic Bourret, cofondateur de l’entreprise.

La clientèle était au rendez-vous, poussant le trio à passer à la prochaine étape : l’ouverture, en 2019, d’une boutique physique de vente et de revente de jeux vidéo.

À l’époque, Dominic Bourret travaillait à la pige comme designer graphique. Le deal, c’était que je travaille sur mes projets de graphisme pendant les temps morts à la boutique , raconte-t-il, amusé.

Deux semaines après l’ouverture, on embauchait quelqu’un, parce que ça n’arrêtait jamais.

Le succès était tel qu’il a dû abandonner sa carrière de pigiste. Même scénario pour Jonathan Millette, qui était plombier de formation. Seul Frédéric Gémus a gardé son emploi de concepteur de jeu vidéo pour Tribute Games, un studio indépendant à Montréal qui fait aussi dans le rétro.

Aujourd’hui, le trio est devenu un quatuor, avec l’ajout d’une directrice générale, Martine Bisson, sans qui une si grande évolution de l'entreprise n'aurait pu être possible, selon Dominic Bourret.

La boutique Retro MTL regorge de jeux classiques, mais se dote aussi des nouveautés vidéoludiques. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Dupuis

La boutique détient un inventaire de quelque 32 000 objets, compte sur une équipe de 14 personnes, et a enregistré dans la dernière année plus de 16 000 ventes.

À contre-courant

Alors que la vente au détail est en recul et les boutiques de jeux vidéo ferment les unes après les autres, Retro MTL ne cesse de défier les pronostics.

Les cofondateurs croient se démarquer par le fait qu’ils sont avant tout des collectionneurs : On met bien en valeur les pièces. On aime les objets, on leur porte beaucoup d’attention , souligne Frédéric Gémus.

L’équipe répond aussi à un besoin, la revente de jeux vidéo se faisant surtout auprès des prêteurs sur gages (pawn shop), qui n’ont pas nécessairement d’expertise en la matière.

Avec nous, les gens ont l’heure juste.

Car Retro MTL fait aussi l’évaluation, la réparation et l'achat de pièces de collection, de jeux, d’accessoires et de consoles. Dans les 12 derniers mois, l’équipe a réussi à donner une deuxième vie à quelque 30 000 produits usagés.

La boutique s’est par ailleurs dotée d’un nouvel espace avec des stations de tests pour les objets reçus, et un grand comptoir conçu pour étendre les collections de jeux .

Dans le fond de la nouvelle boutique, on trouve un grand comptoir pour les achats et échanges. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Dupuis

Avant, tout ça se faisait dans un tout petit espace qui n’est même pas comparable. Ce n’était pas pratique , lance Frédéric Gémus, en pointant vers ladite section, qui fait à elle seule le sixième de la boutique.

Ça envoie un message écolo, aussi, de dire aux gens qu’avant de penser aux sites d’enfouissement, ils peuvent venir nous voir. Il pourrait y avoir des mines d’or.

Des histoires de pêche, les trois copropriétaires en ont accumulé depuis l’ouverture de leur boutique. Parmi les trouvailles, on compte une cassette ultrarare de Donkey Kong Country Competition de Super Nintendo, encore dans son boitier de club vidéo.

Le jeu était remis aux finalistes de la compétition de jeu Championship Powerfest 94, qui ont pu le tester en premier, et s’y affronter à la suite d’une ronde de pratique, selon ce qu’explique Guiz de la chaîne YouTube Le jeu c’est sérieux.

Ça vaut environ 5000 $ aujourd’hui , s’exclame Dominic Bourret, enthousiaste, qui dit l’avoir confiée à un ami collectionneur.

Sinon, ces dernières années, deux personnes venues à des moments différents dans la boutique avaient de vieux jeux de Super Nintendo, sans penser qu’ils avaient une grande valeur.

L’une avait dans son lot Hagane [valeur d’environ 1200 $ aujourd’hui] et l’autre avait Aero Fighters [valeur d’environ 1500 $ aujourd’hui]. Ces personnes étaient bien heureuses de repartir avec plusieurs centaines de dollars pour leurs jeux , mentionne Dominic Bourret.

De la suite dans les idées

Les trois camarades et Martine Bisson ne manquent pas d’idées pour la suite, mais admettent ne pas s’entendre encore sur celle-ci.

Entre autres, Retro MTL envisage ouvrir d'autres succursales pour s’installer dans plusieurs villes au Québec. En contrepartie, on ne souhaite pas enlever du lustre à la boutique de Montréal, qui vaut le détour, selon l’équipe.

On a des gens de l’Allemagne qui viennent nous voir. Il y a même le [multiple champion du monde de formule 1] Lewis Hamilton qui nous a rendu visite , souligne fièrement Dominic Bourret.

Ce qui est certain, c’est que les joueurs et les joueuses sont au rendez-vous.