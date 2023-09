Fermeture de la route 172 à compter de 18h entre Shipshaw et Chicoutimi-Nord

La route 172 sera fermée dans les deux directions au kilomètre 130, entre Shipshaw et Chicoutimi-Nord, à compter de 18 heures, vendredi.

Plus précisément, la fermeture se fera à la hauteur de la rivière aux Vases, entre la route Fillion et la rue Adélard, a annoncé par communiqué le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

La circulation sera déviée dans les réseaux municipaux pour les véhicules légers et un chemin de détour sera mis en place pour les véhicules lourds par la route Coulombe, pour ceux qui circulent en direction est, et par le pont Dubuc, pour ceux qui circulent en direction ouest.

Il s'agit d'une fermeture préventive et pour une durée indéterminée en raison de signes de dégradation de la structure qui soutient la route. Le tuyau où traverse la rivière a un diamètre imposant, soit d'environ 11,5 mètres.

La 172 à cet endroit est le lien routier entre le Saguenay et le Lac-Saint-Jean sur la rive nord du Saguenay.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

C'est la troisième fois en un an que le MTMD ferme la route 172 en raison de problèmes de structure.

En septembre 2022, la circulation sur la 172 à Saint-Fulgence a été bloquée en raison de la déformation d'un ponceau, près de la rivière aux Outardes. Ce pont a d'abord été remplacé de façon temporaire. Le pont permanent est en construction. La route devrait rouvrir le 4 octobre.

La circulation a été interdite quelques jours pour les véhicules lourds en août, entre Saint-Fulgence et Sacré-Cœur, en raison de la dégradation d'un autre ponceau.