Un périmètre de sécurité établi devant l’église de L’Isle-Verte

Des barrières de sécurité ont été installées vendredi devant l'église patrimoniale de L'Isle-Verte en raison de la dégradation de la structure qui soutient son clocher. La porte principale du bâtiment a aussi été condamnée.

C'est le ministère de la Culture et des Communications du Québec qui en a fait la demande. Dans une lettre envoyée à la Fabrique de l'église de L'Isle-Verte, le gouvernement disait craindre la chute de pierres et de mortier sur le parvis.

Le Ministère redoutait aussi les effets du gel et du dégel sur la structure qui serait de plus en plus fragile.

Des barrières de sécurité ont été placées devant l'église de L'Isle-Verte vendredi.

C'est une mesure de prévention et de sécurité , assure Suzanne Marquis, présidente de la Fabrique de l'église de L'Isle-Verte.

Advenant le cas où quelqu'un se ferait blesser, c'est la Fabrique qui doit répondre. Nous, on n'a pas le budget [pour assumer les coûts] , rappelle-t-elle.

Mme Marquis croit que de l'eau s'est infiltrée dans la structure. C'est ce qui aurait mené à sa dégradation. On nous demandait de faire certaines réparations. Faute de budget, ça n'a pas été fait , explique-t-elle.

La présidente de la Fabrique de L'Isle-Verte, Suzanne Marquis

Des ingénieurs et des architectes viendront évaluer la structure du clocher dans les prochaines semaines. Les barrières devraient toutefois rester en place jusqu'à la fin de l'hiver.

L'église chauffée jusqu'au 24 décembre?

À la fin du mois d'août, la Fabrique affirmait avoir en main une résolution de son conseil d'administration qui lui permettrait de ne plus chauffer l'église à partir du 1er novembre.

Or, sa présidente évalue actuellement la possibilité de repousser la date butoir au 24 décembre afin de permettre la présentation de la traditionnelle messe de Noël.

Il nous reste un peu d'argent, mais c'est sûr qu'on n'en a pas assez pour l'hiver , indique Suzanne Marquis.

Par ailleurs, des discussions sont toujours en cours entre la Fabrique et le gouvernement du Québec pour obtenir une aide financière qui permettrait de mener une étude sur la faisabilité d'un projet de conversion partielle de l'église.

Avec les informations de Patrick Bergeron