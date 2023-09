Plus de 700 000 $ pour la modernisation du Théâtre Capitol à Moncton

Le Théâtre Capitol, situé à Moncton, touchera plus de 700 000 $ de la part des gouvernements fédéral et provincial afin d'entreprendre la modernisation de ses installations.

Ce projet comprend entre autres l'acquisition d'une nouvelle console de son et d'un nouveau système de panneaux DEL, en plus de remplacer les sièges de sa salle principale, qui pourra ainsi accueillir un plus grand nombre de spectateurs, dont ceux qui sont à mobilité réduite.

Ce projet améliorera la qualité technique des spectacles et confirmera la réputation du théâtre en tant qu'installation ultramoderne de premier plan dans la région. Le nouvel équipement spécialisé rehaussera l'expérience artistique globale et la satisfaction du public , a déclaré la directrice générale du Théâtre, Kim Rayworth, dans un communiqué.

Ouvrir en mode plein écran Kim Rayworth, directrice générale du Théâtre Capitol de Moncton. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Vendredi, la députée de Moncton-Riverview-Dieppe Ginette Petitpas Taylor a annoncé l'octroi de 450 000 $, tirés du Fonds du Canada pour les espaces culturels, pour soutenir le projet du théâtre.

Les institutions culturelles comme le Théâtre Capitol sont essentielles à la force de nos communautés et à l'inspiration des artistes. Grâce à l'investissement d'aujourd'hui, notre gouvernement contribue à faire en sorte que les résidents du sud-est du Nouveau-Brunswick puissent bénéficier de l'accès à l'espace et à sa programmation pour les années à venir , a déclaré la ministre.

Le gouvernement provincial du Nouveau-Brunswick investira pour sa part 260 000 $ via la Société de développement régional.