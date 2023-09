L’eau potable menacée dans le sud-ouest de la N.-É.

La municipalité du district de Lunenburg en Nouvelle-Écosse lance un programme pour aider les propriétaires de puits à faire face aux problèmes de sécheresse et de qualité de l’eau. Pour la mairesse, le changement climatique est en partie responsable de la situation.

En Nouvelle-Écosse, plus de 46 % des habitants boivent l’eau souterraine fournie par leurs puits selon Rural Water Watch Association, une association qui aide les propriétaires à entretenir ces installations.

Dans le district de Lunenburg, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, ce pourcentage monte à 90 %.

Depuis 2016, la municipalité constate l’impact du changement climatique sur l’accès à l’eau potable des foyers. Cet été, plus de 1000 puits de maisons ont été à sec à cause de la sécheresse , écrit Alex Dumaresq, chef de la direction adjointe de la municipalité du district de Lunenburg, dans un courriel.

Face à la situation, la municipalité distribue, depuis plusieurs années, des coupons pour aider les habitants à acheter des bouteilles d’eau. Comme le problème persiste, la municipalité a lancé, la semaine dernière, un programme de prêt pour l’approvisionnement en eau potable des 26 000 habitants de la province.

Grâce à ce crédit sur 15 ans à 2 % d'intérêt, pour un montant maximum de 20 000 dollars, les propriétaires peuvent utiliser cet argent pour forer un puits ou acheter des équipements comme des pompes, des tuyaux, ou des citernes.

La mairesse de la municipalité du district de Lunenburg, Carolyn Bolivar-Getson, souhaite appuyer les citoyens afin qu'ils puissent s'approvisionner en eau potable.

Tout ce qui est nécessaire pour s’assurer un approvisionnement sûr en eau potable , explique la mairesse de la de municipalité, Carolyn Bolivar-Getson.

Le sud de la province plus à risque de manquer d’eau

Nous faisons face au réchauffement climatique ici. Nous avons eu les feux en mai et juin, les inondations en juillet, puis la tempête post-tropicale Lee qui a inondé les terres avec de l’eau salée. Cela cause beaucoup de problèmes , insiste l’élue.

Un constat partagé par Barret Kurylyk, professeur à l’Université Dalhousie à Halifax.

On retrouve fréquemment des puits à sec dans la moitié sud de la province, du sud d’Halifax jusqu’à Yarmouth. Il fait plus chaud et sec dans le sud de la province. Au Cap-Breton, il y a plus de précipitations pour recharger le système d’eau souterraine.

Si vous avez un puits creusé comme beaucoup de propriétaires, alors vous êtes vraiment vulnérables quand la nappe phréatique descend, disons un mètre en dessous de la normale , ajoute l’universitaire spécialiste des mouvements de l’eau marine et souterraine.

La qualité de l’eau est aussi menacée

Et le niveau d’eau dans les puits n’est pas le seul élément touché par les conséquences du réchauffement climatique.

Claire Blyth habite à Blockhouse, dans le district de Lunenburg. Elle rénove une maison dont elle vient d’hériter, et le puits sur son terrain est à l’heure actuelle inutilisable.

Les ions sont très élevés comme le chlore et le magnésium, et il y a aussi un peu de manganèse , raconte Claire Blyth qui va devoir installer un système de filtrage.

Le puits de la maison de Claire Blyth, une citoyenne de Blockhouse, dans le district de Lunenburg, est inutilisable.

La facture pourrait grimper à plus de 7000 $, sans compter la fosse septique.

L’arsenic est assez présent dans les sols de toute la province, et on retrouve aussi d’autres métaux lourds, mais c’est vrai que les changements climatiques peuvent avoir une incidence sur certaines de ces conditions et perturber les processus naturels et la qualité de l’eau , indique Barret Kurylyk qui ajoute aussi que les eaux souterraines sont naturellement filtrées et plus propres que les eaux de surfaces comme celles des lacs.

Et l’océan qui entoure la province pourrait aussi devenir une menace pour l’eau potable.