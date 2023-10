Un projet résidentiel de 8 étages, proposant 79 logements, situé en plein cœur de Sainte-Foy suscite l'inquiétude et la grogne de nombreux résidents. Il illustre les défis de la densification auxquels la Ville de Québec devra faire face si elle souhaite construire 80 000 logements d'ici 2040, comme elle l'a annoncé plus tôt cette semaine.

Si le projet voit le jour dans sa forme actuelle, ce ne serait plus le même quartier , lance Jean-François Boudreau, qui habite le secteur depuis 40 ans. Lui et une trentaine de voisins se sont réunis dimanche devant le site convoité du 963 rue Mainguy, pour se faire entendre.

C'est que le Saint-Denys, projet piloté par le groupe Acero immobilier, doit être érigé dans un quartier où la réglementation limite la hauteur des bâtiments à quatre étages.

Une modélisation du projet Saint-Denys présentée aux citoyens le 21 septembre dernier. Le bâtiment comporte 8 étages et 79 logements. Photo : Acero Immobilier

Pour que l'immeuble de 79 logements situé entre les rues Mainguy et Gabriel Le-Prévost voit le jour, la Ville de Québec devrait modifier son Programme particulier d'urbanisme (PPU). L'administration du maire Bruno Marchand est en réflexion à ce sujet, dans un contexte où elle cherche à créer 5000 unités par an d'ici 2040.

Le bâtiment longe la rue Gabriel-Le Prévost entre les rues Pouliot et Mainguy. Photo : Ville de Québec

L'espace lorgné par le promoteur se situe à l'intersection de deux réalités urbaines distinctes.

À l'ouest, du côté de route de l'Église, des tours et des complexes résidentiels de plus de dix étages sont bien installés. À l'est, le secteur est plus résidentiel avec plusieurs maisons unifamiliales et des blocs d'appartements de deux ou trois étages.

Contestation citoyenne

Ça vient complètement défigurer [le quartier] estime Jean-François Boudreau.

Les citoyens disent ne pas être contre la construction de logements, surtout sur un site qui est à l'abandon depuis la fermeture de l'épicerie de quartier qui s'y trouvait il y a dix ans. Plusieurs aimeraient que le promoteur réduise son projet, pour le faire passer à 32 logements sur 4 étages.

Plus d'une trentaine de citoyens se sont réunis dimanche sur le site du 963 rue Mainguy pour contester le projet immobilier Saint-Denys. Photo : Radio-Canada / Jérémie Camirand

Ça va amener du trafic, ça va amener de la vitesse déplore la citoyenne Carole Dussault. Ça nous inquiète. Si on met un huit étages-là, on n'appelle pas ça une transition douce.

Ça va juste créer un plus grand afflux routier dans nos rues , ajoute Romina Barony, mère de deux enfants.

Elle souligne que plusieurs automobilistes empruntent déjà le quartier pour éviter la congestion routière aux alentours.

Jean-François Boudreau salue l'intention de la Ville d'accélérer la densification, mais lui demande de respecter son plan d'urbanisme en limitant la hauteur du projet à quatre étages. Faire une exception au PPU pour ce projet ouvrirait la porte à d'autres dérogations à la pièce au bénéfice de promoteurs, selon lui.

Si on [cède] là, on ne peut plus refuser un autre qui va arriver à côté et dire "regardez, moi je fais la même chose, vous avez dit oui [avant]"

Embourgeoisement

Dans le document de présentation du projet, le promoteur indique que le Saint-Denys répond à la demande accrue de logements abordables .

Seulement 8 des 79 logements seront considérés comme abordables aux yeux de la réglementation. Ce seront des unités de type trois et demi, avec des loyers mensuels supérieurs ou égaux à 1057 $ par mois , selon Acero Immobilier.

Le reste du bâtiment sera constitué de logements de type 4 et demi, avec au rez-de-chaussée composé de logements de type maison de ville . Le promoteur estime que les 4 et demi, dans le prix minimal du marché, se situent aux alentours et 1500 $ et 1600 $ en frais de loyer par mois .

Le 963 rue Mainguy est à l'abandon depuis dix ans. Photo : Radio-Canada / Jérémie Camirand

Des prix qui risquent d'embourgeoiser le quartier selon la citoyenne Fabienne Mathieu.

C'est des logements qui s'adressent à une clientèle aisée! Ça répond pas aux besoins actuels. On a besoin de logements abordables pour les jeunes familles qui viennent s'installer.

Acero défend son projet

Benoit Raymond, président d'Acero Immobilier, dit avoir reçu beaucoup plus de commentaires positifs que négatifs de la part des citoyens. Il croit que son projet est plus que pertinent en période de crise du logement et est convaincu qu'il ne bouleverserait pas l'ADN du quartier.

Il rappelle qu'un édifice à logements situé à l'opposé du site, le Gabriel, possède 14 étages. Nous on en demande huit , dit-il. Il y a déjà des bâtiments de 11 étages sur la rue Mainguy.

Pourquoi construire huit étages plutôt que quatre ? Parce que c'est un site exceptionnel de densification. […] On a un besoin criant de logements répond M. Raymond.

Si le projet voit le jour, il sera situé à moins de 150 mètres de la future station du tramway située au parc Roland-Beaudin , souligne-t-il.

Maquette du tramway de Québec circulant sur l'Axe de l'avenue Roland-Beaudin et du Boulevard Hochelaga. Photo : Gracieuseté : Ville de Québec

M. Raymond dit comprendre les inquiétudes des citoyens, mais assure que son projet sera bénéfique pour le quartier et la Ville de Québec, alors que le taux d'inoccupation dans la RMR de Québec était de 1,5 %.

Le bien-être de la société doit primer tranche-t-il.

Il dit être en attente d'obtenir une réponse de la Ville dans le dossier du Saint-Denys. L'élu municipal du district concerné, David Weiser, n'a pas répondu à nos demandes d'entrevues.

Avec la collaboration de Jérémie Camirand et Olivier Lemieux