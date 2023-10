Vivre avec un seul rein, le défi de quatre membres d’une même famille

La Fondation canadienne du rein tient dimanche une marche afin d'amasser des fonds pour la recherche sur l’insuffisance rénale. Le départ se fera au parc Lucien-Blanchard à 10 h.

Un Canadien sur 10 est atteint de ce problème de santé et les trois-quarts de ceux qui sont en attente d’une greffe d’organes au pays sont en attente pour obtenir un rein , explique la présidente de la Fondation canadienne du rein en Estrie, Cathy Baier.

On souhaite avoir plus d’une centaine de personnes à notre marche. On veut sensibiliser la population à donner des sous pour qu’on puisse investir en recherche et en soutien aux familles. En Estrie, 850 personnes environ sont en prédialyse et 242 personnes sont dialysées et doivent être suivies , souligne Cathy Baier.

On est une famille assez touchée

La cause des maladies du rein en est une qui touche de façon toute particulière la présidente de la Fondation.

On est une famille assez touchée par la maladie rénale. Ma mère est née avec un seul rein et est en insuffisance rénale depuis environ cinq ans. Mes deux fils et ma petite fille sont aussi nés avec un seul rein , présente-t-elle.

Mon fils et sa conjointe ont eu deux bébés en 2022 et 2023, confie Cathy Baier. Génétiquement, les deux bébés n’ont pas produit de rein. On appelle ça de l’agénésie rénale. C’est un dysfonctionnement ou l’absence totale d’un ou des deux reins et avec cette anomalie [chez le parent], il y a 50 % de chance que ce dysfonctionnement soit présent [chez l’enfant].

C’est une mutation génétique.

La présidente de la Fondation canadienne du rein invite la population à signer ses papiers pour le don d’organes.