Pensionnats pour Autochtones : T.-N.-L. présente ses excuses au NunatuKavut

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador a présenté ses excuses aux survivants des pensionnats pour Autochtones, vendredi. Il a rempli une promesse faite il y a six ans par son prédécesseur libéral. Il ne s'est toutefois adressé qu'au NunatuKavut, une décision mal accueillie par les Innus et les Inuit du Nunatsiavut.

Nous sommes désolés. Nous sommes désolés que les anciens pensionnaires aient été négligés, agressés, et qu’ils aient fait face à des difficultés et à la discrimination à cause des personnes et les institutions qui devaient les protéger , a affirmé Andrew Furey, devant des survivants et leur famille, rassemblés au centre récréatif de Cartwright, dans le sud du Labrador.

Le traitement des Inuit du NunatuKavut dans les pensionnats représente un chapitre tragique et triste de l'histoire de Terre-Neuve et du Labrador. Nous avons la responsabilité de reconnaître le passé.

En 2017, le gouvernement fédéral a présenté ses excuses aux survivants des pensionnats au Labrador, pendant une cérémonie à Happy Valley-Goose Bay. Mais le gouvernement terre-neuvien a aussi joué un rôle important dans la création et la gestion des pensionnats avant et après l'union avec le Canada, en 1949.

L’ex-premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Dwight Ball, s'est engagé à emboîter le pas au fédéral, en 2017, mais a démissionné sans respecter sa promesse.

Ouvrir en mode plein écran Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, remplit une promesse faite par son prédécesseur libéral, en 2017. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

J'ai ressenti de la sincérité dans vos paroles. J'ai ressenti l'humilité , a déclaré le président du Conseil communautaire du NunatuKavut, Todd Russell, après avoir pris Andrew Furey dans ses bras.

Nous sommes ici, aujourd'hui, pour guérir, pour reconnaître que nos jeunes ont été arrachés à leur famille, à leur communauté et à leur culture, et ont été placés dans un système qui cherchait à les priver de leur identité.

Les Innus et le Nunatsiavut outrés

À la cérémonie, vendredi, Andrew Furey s’est adressé seulement aux membres du Conseil communautaire du NunatuKavut, soit l’ancienne nation métisse du Labrador, qui a changé de nom en 2010. Le NunatuKavut représente 6000 personnes, mais n’est pas reconnu officiellement par Ottawa et n’a pas de droits issus des traités.

Le premier ministre promet d’autres cérémonies, à une date ultérieure, mais les Innus et les Inuit du Nunatsiavut se disent outrés. Ils déplorent qu’ils attendent leur tour, alors que la province présente ses excuses à un groupe qui, selon eux, n’est pas légitime et n’a pas de revendications territoriales justifiées.

La Nation innue et le gouvernement inuit du Nunatsiavut accusent le gouvernement provincial de favoritisme. Ils réclament la démission de la ministre des Affaires autochtones, qui est membre du NunatuKavut. Andrew Furey a rejeté cette demande jeudi.

Hantés par les souvenirs des pensionnats

Vendredi, le conseil du NunatuKavut a essayé de mettre l’accent sur les survivants. Au centre récréatif de Cartwright, des joueuses de tambours, dont quelques survivantes des pensionnats de Sandwich Bay, dans le sud du Labrador, ont donné au premier ministre un tambour représentant le traumatisme et la persévérance des membres du NunatuKavut.

Les sévices mentaux, physiques et sexuels que tant de personnes ont subis dans leur enfance les hantent encore aujourd'hui , a affirmé Judy Pardy, l’une des musiciennes, qui estime qu’entre 1920 et 1964, environ 570 enfants ont été arrachés de leur communauté pour étudier aux pensionnats Muddy Bay et Lockhood, dans la région de Cartwright.

J’espère que cette cérémonie nous permettra tous de guérir un peu , a affirmé Todd Russell, avant de demander aux médias de quitter le gymnase du centre récréatif et de permettre aux personnes présentes de partager leurs histoires et leurs expériences dans les pensionnats.

Le texte lu par Andrew Furey, résultat de plusieurs années de discussions, a été préparé avec soin en consultation avec le NunatuKavut. M. Furey a affirmé jeudi que son gouvernement essaie de fixer des dates pour des cérémonies dans des communautés du Nunatsiavut, sur le côté nord du Labrador.

La Nation innue indique qu’elle veut attendre la fin de la commission d’enquête sur le traitement des enfants innus sous la garde de l’État avant d’envisager une cérémonie comme celle prévue vendredi à Cartwright.