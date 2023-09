Le MEM, un nouveau musée pour conserver l’histoire de Montréal

Les témoignages des Montréalais et Montréalaises se retrouvent au cœur d'un nouveau musée, dont la mission est de préserver la mémoire de la ville.

Inauguré jeudi, le MEM – Centre des mémoires montréalaises, poursuit les activités du Centre d’histoire de Montréal, fermé depuis 2020, dans un tout nouvel édifice au cœur du Quartier des spectacles.

L’espace de 2000 mètres carrés, à l'angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine, permet de découvrir des artefacts emblématiques et des histoires qui ont façonné la ville. On est vraiment [dans] un endroit des histoires du quotidien, dit Catherine Charlebois, conservatrice et responsable des expositions et des collections du MEM. La culture populaire, les choses qui nous animent tous les jours, les petits endroits qu’on aime explorer, les moments et les lieux qui nous font vibrer à Montréal.

Place publique du MEM Photo : Sylvain Légaré

L’organisation du musée a tenu à prendre le pouls des Montréalais et Montréalaises pour connaître les histoires véritables qui ont marqué la vie de la ville. Plus de 160 personnes ont ainsi collaboré avec l’institution.

On va vraiment aller à la rencontre de citoyennes, de citoyens, qui nous parlent de différents sujets, de leur vie, de ce qu’ils aiment de Montréal et aiment moins comment ils ont vécu certaines périodes, dit Catherine Charlebois. Ces témoignages seront conservés dans la collection du musée.

Pour le moment, le MEM abrite un cabaret, un café-boutique et deux expositions temporaires, l’une sur les 90 ans de l’organisme Le Chaînon et l’autre présentée par Urbania. L’exposition permanente, Montréal, sera inaugurée ultérieurement.

Exposition sur les 90 ans de l'organisme Le Chaînon au MEM Photo : Sylvain Légaré

Une partie du musée sera accessible au public dès le 6 octobre.

Avec les informations de Nabi-Alexandre Chartier, journaliste à Radio-Canada.