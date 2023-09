La Compagnie de navigation des Basques, la marina de Trois-Pistoles, la Société Provancher ainsi que la Coop Kayaks des îles s'associent pour lancer un projet dans l'édifice du Parc de l’aventure basque en Amérique (PABA), vacant depuis sa fermeture, en 2016.

Il n’est cependant pas question pour la Ville de Trois-Pistoles de se départir du bâtiment qu’elle a racheté en 2017. Selon le maire, Philippe Guilbert, la Municipalité demeurera propriétaire. Le bâtiment, on veut le remettre dans la communauté aussi. On veut que ça serve aux gens, à la population. On veut que ça puisse attirer des visiteurs , mentionne l’élu.

Capitaine et gestionnaire à la Compagnie de navigation des Basques, Jean-Philippe Rioux indique que les organismes en sont à l’étape d’élaborer la façon de profiter pleinement de cet espace. Tous les joueurs du monde maritime pistolois se regroupent pour essayer de faire quelque chose avec cette bâtisse formidable qui n’a pas de vocation pour l’instant , ajoute M. Rioux.

Jean-Philippe Rioux, capitaine du navire L'Héritage 1 (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabriel Paré-Asatoory

Il souligne que la coopérative de kayak a un beau projet récréotouristique et que la marina pourrait y aménager des services pour sa clientèle, notamment des douches. Jean-Philippe Rioux souligne que l'objectif consiste à créer un lieu de rassemblement. C’est de faire un espace d’accueil pour tous les gens qui viennent des espaces fluviaux de Trois-Pistoles , précise-t-il.

On a déjà l’infrastructure qui est présente, il suffit de la remplir puis de l’animer.

La Ville de Trois-Pistoles met la main à la pâte pour que le projet se concrétise à court terme. Si Jean-Philippe Rioux rêve d’une ouverture dès l’été prochain, Philippe Guilbert, lui, est plus prudent. Le projet, s'il se réalise, ne verra pas le jour avant la fin de l’année 2024 ou au printemps 2025, estime-t-il.

Ça aurait beaucoup de sens de développer [ce] projet. On veut valoriser le secteur du quai, le volet maritime de notre ville aussi.

La Ville cherche d'ailleurs à pourvoir un poste en coordination au développement pour soutenir les organismes qui veulent donner une seconde vie au PABA . Une personne sera embauchée d’ici peu et aura pour mandat de concrétiser cette vision.

De plus, la Ville commandera un carnet de santé de cet édifice inutilisé depuis plusieurs années. Le maire Guilbert avance que les élus connaissent bien l'état de l'édifice. Cependant, du même souffle, il dit qu'il veut éviter de mauvaises surprises aux éventuels locataires. On veut le savoir un peu d’avance, à quoi s’en tenir avec ce bâtiment-là, puis pouvoir faire une évaluation des coûts la plus précise possible , indique-t-il.

Avec la collaboration de Patrick Bergeron