Chris Fogarty se souvient du moment où il a transmis, il y a 20 ans, un bulletin météorologique avertissant que l'ouragan Juan toucherait terre près d'Halifax, produisant des vents soufflant en rafales à 140 kilomètres par heure.

Le météorologue du Centre canadien de prévision des ouragans craignait que l'alerte ne soit ignorée.

Les gens n'avaient pas vraiment de souvenir des récents ouragans. Ils avaient toujours le sentiment que nous n'avions pas eu d'ouragans dans l'est du Canada, raconte-t-il, en rappelant que Juan deviendrait la tempête la plus puissante et la plus meurtrière à avoir frappé l’Atlantique en près de 50 ans.

Ce sentiment de complaisance contraste fortement avec celui d’aujourd’hui. Au cours des deux décennies qui se sont écoulées depuis Juan, la côte est a été frappée par plusieurs tempêtes tropicales intenses, dont Igor en 2010, Arthur en 2014, Dorian en 2019 et l'automne dernier, Fiona, la tempête la plus coûteuse de l'histoire de la région.

Le réseau électrique et les services de distribution par câble ont été lourdement endommagés à Dartmouth en N.-É. après le passage de Fiona.

Puis, quelques jours avant l'arrivée de la tempête post-tropicale Lee , de grandes discussions ont eu lieu sur les réseaux sociaux au sujet des avertissements météorologiques, des modèles informatiques, des températures des océans, de la pression barométrique et, bien sûr, des changements climatiques.

Ce n'était pas le cas en 2003, lorsque l'ouragan Juan se dirigeait vers la Nouvelle-Écosse. Peu de gens avaient des téléphones intelligents et il y avait aussi beaucoup de scepticisme quant aux prévisions d’ouragans.

Même avec les avertissements officiels, les gens avaient toujours le sentiment que les prévisionnistes exagéraient

Ryan Mulligan ne faisait pas partie des sceptiques.

Quand j’ai vu cette prévision, j'étais enthousiasmé parce qu'elle correspondait directement à mes recherches , se souvient l’homme, qui à l'époque était étudiant au doctorat à l'Université Dalhousie à Halifax.

Il se spécialisait sur l'impact des ouragans sur les environnements côtiers. Son excitation a vite été remplacée par l'effroi lorsque Juan a touché terre près de Shad Bay, à l'ouest d'Halifax.

Deux voiliers s'échouent sur le rivage à Halifax le 29 septembre 2003, après le passage de l'ouragan Juan.

L'ouragan de catégorie 2 a provoqué des vents soutenus de 152 kilomètres par heure et beaucoup de pluie.

C'était incroyablement effrayant , se rappelle Ryan Mulligan. Ce n'était pas l'excitation que je recherchais. C'était incroyablement bruyant.

Ceux qui ont vécu la tempête disent qu’elle sonnait comme un train de marchandises à grande vitesse ou un avion hurlant, se préparant à atterrir.

La tempête a provoqué des pannes de courant qui ont duré près de deux semaines. Dans le parc Point Pleasant d'Halifax, Juan a abattu plus de 80 000 arbres.

Le parc Point Pleasant a été ravagé par l'ouragan Juan en septembre 2003.

Les toits ont été arrachés, les panneaux d'affichage se sont envolés et plus de 140 000 Néo-Écossais ont été laissés dans le noir.

Juan a fait huit morts. Un ambulancier de 31 ans a été tué lorsqu'un énorme chêne a écrasé l'ambulance dans laquelle il se trouvait. La chute d'un arbre a également tué un homme dans sa voiture près d'Enfield, en Nouvelle-Écosse, et deux pêcheurs de Caraquet, au Nouveau-Brunswick, sont morts lorsque leur bateau a coulé dans le Golfe du Saint-Laurent, alors que la tempête faisait rage.

Un policier inspecte une ambulance qui a été détruite par la chute d'un arbre, tuant un ambulancier paramédical, à Halifax, le lundi 29 septembre 2003.

Juan a également été accusé de la mort d'une mère et de deux enfants, dont la maison était éclairée par des bougies lorsqu'elle a pris feu. Et un secouriste est décédé quelques semaines plus tard alors qu'il nettoyait les débris.

Selon le Bureau d'assurance du Canada, la tempête a causé des dommages assurables estimés à 192 millions $.

Chris Fogarty, constate que la technologie utilisée pour suivre les tempêtes tropicales est bien meilleure qu’elle ne l’était. La résolution des modèles informatiques actuels est désormais huit fois supérieure à celle de 2003, ce qui donne aux météorologues une vision plus précise de l'action des tempêtes.

Il admet aussi que l’arrivée des médias sociaux a révolutionné la diffusion des alertes météorologiques.

Il y a une énorme différence maintenant quand on pense à l'accès immédiat aux données sur les téléphones intelligents , dit-il. Juan a été un grand signal d'alarme pour beaucoup de gens. La prise de conscience et le respect des prévisions se sont accrus au fil du temps. Et notre confiance dans la science est plus grande.

