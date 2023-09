Hausse des inscriptions à l’Université de Moncton : du jamais vu en près de 30 ans

L’Université de Moncton n’a jamais vu autant d’inscriptions d’étudiants à temps complet en près de 30 ans.

Avec 5316 étudiants inscrits à temps complet à la session d’automne, l'Université de Moncton a atteint un volume qu'il n'avait pas vu depuis 1994.

La fréquentation actuelle a été surpassée à seulement quatre autres occasions – entre 1991 et 1994 – depuis la création de l’université en 1963.

Ouvrir en mode plein écran Le campus de l'Université de Moncton à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, le 3 août 2023. Photo : Radio-Canada / Yves Levesque

Il s’agit d’une augmentation de 7,6 % (+375 inscriptions) en comparaison avec l’automne dernier.

Publicité

Sur les trois campus, il y a 3442 étudiants canadiens (64,76 % de la population étudiante), soit une baisse de 94 inscriptions.

Les étudiants internationaux plus nombreux

Après avoir enregistré une augmentation significative du nombre d'étudiants internationaux l’année dernière, l'Université de Moncton a continué cette croissance en accueillant 469 étudiants de plus qu’en 2022, pour un total de 1874 (35,25 % de la population étudiante).

Ouvrir en mode plein écran Le campus de l'Université de Moncton à Shippagan. Photo : Radio-Canada

Cette augmentation s’ajoute à celles des années précédentes, pour faire en sorte que, en trois ans, le nombre d'étudiants internationaux a plus que doublé.

Quarante différents pays sont représentés parmi les étudiants. L'Algérie figure en tête de liste des pays avec le plus haut taux de nouvelles inscriptions en provenance de l’international.

Selon le recteur et vice-chancelier, Dr Denis Prud’homme, l’Université devra s’adapter rapidement.