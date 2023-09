Vérité et réconciliation : des événements sherbrookois dénoncés par les Abénaquis

Des événements organisés à Sherbrooke par le groupe « Communauté autochtone de Sherbrooke – 081 Kitné » dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et réconciliation sont vivement dénoncés par le Conseil des Abénakis d’Odanak. Qualifiant les organisateurs « d'autochtones autoproclamés », il réclame l'annulation des événements tandis que des élus de Sherbrooke prennent leur distance. Le groupe 081 Kitné se dit quant à lui « victime de violence latérale ».

L’organisation d’événements en hommage aux enfants autochtones disparus et aux victimes de pensionnats par le groupe nommé Communauté autochtone de Sherbrooke – 081 Kitné ne passe pas au sein du Conseil des Abénakis d’Odanak.

On trouve cela vraiment dérangeant qu’ils viennent s’approprier des traumatismes des Premières Nations.

Le conseiller Jacques T. Watso souligne que le groupe qui tient ses activités à Sherbrooke, au cœur du territoire ancestral abénaquis, n’est pas reconnu comme légitime par les communautés abénaquises du Québec.

Le conseil juge que le groupe est composé d’autochtones autoproclamés . Selon un dépliant préparé par le conseil, ce sont des citoyens qui se disent autochtones sans qu’aucun lien entre eux et les descendants des communautés autochtones officiellement reconnues ne puisse être établi. Le fait de s’approprier un traumatisme qui n’est pas le leur, ça vient déranger la Nation abénaquise dans son ensemble , déplore M. Watso.

De son côté, le groupe 081 Kitné, qui fait partie de l’Alliance autochtone du Québec, revendique le droit à l’identité autochtone sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir le statut d’inscrit conféré par la loi fédérale.

Le président-chef de l’organisme, Michel Fontaine, qui affirme être autochtone de 5e génération, se désole de la tournure des événements qu’il qualifie de violence latérale . Au lieu de s’en prendre aux gens qui ont été les initiateurs [SIC] des problématiques, ils s’en prennent à leurs semblables , dénonce-t-il.

Michel Fontaine, président-chef du groupe 081 Kitné.

Michel Fontaine dit compter sur un peu plus de 3000 membres issus de plusieurs nations autochtones vivants hors réserve , ainsi que des Métis. Il assure que tous les membres ont des preuves irréfutables de descendance autochtone. « Nous, il n’y a pas de nombres de générations, précise-t-il. Tu peux être 8e, 9e, 10e génération, tu as le droit d’être identifié et de te proclamer autochtone. »

C’est là le cœur du problème, selon M. Watso.

Si j’ai un ancêtre portugais qui date du 15e siècle, ça ne fait pas de moi un Portugais. Ce n’est pas à moi de s’approprier ou diffuser la culture de la communauté portugaise

Les discriminations subies au coeur du problème

M. Watso explique que le malaise s’amplifie puisque les autochtones autoproclamés n’ont pas subi, selon lui, les discriminations historiques. Tu veux t'accaparer ce qu'il y a de plus beau chez les Premières Nations, comme la culture, les chants, le mysticisme autochtone. Mais, à nous, ils nous laissent tous les traumas et le racisme systémique qu'on a vécus, puis toutes les discriminations intergénérationnelles que nous avons vécues et subies au sein de notre nation , déplore-t-il.

Michel Fontaine soutient que plusieurs de ses membres subissent aussi des traumatismes. Quand ma fille est venue au monde, le médecin nous a dit qu’elle avait une maladie d’Indien. Ce n’est pas parce qu’on n’est pas dans une réserve qu’on n’a pas les conséquences d’être autochtone à différents niveaux. Il indique que plusieurs de ses membres composent aussi avec les traumatismes des pensionnats, ce qui n’est pas son cas.

Le professeur à l’École d’études autochtones de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Brodeur-Girard, explique que le malaise exprimé aujourd’hui par le conseil peut se comprendre en raison des luttes historiques des communautés autochtones. Il y a des communautés qui luttent depuis longtemps pour se faire reconnaître, explique-t-il. En Abitibi, Richard Desjardins parlait du Peuple invisible. Alors, quand des gens s’approprient cette identité, ça peut leur causer un problème.

Une reconnaissance par la Ville de Sherbrooke qui dérange

L’appui de la Ville de Sherbrooke au groupe 081 - Kitné est aussi décrié par le Conseil des Abénakis d’Odanak.

La Ville de Sherbrooke a octroyé le statut d’organisme admis au groupe il y a trois ans. Un statut qui lui confère plusieurs services dont des locaux gratuits, un soutien logistique pour les événements et l’accès à un soutien financier. Le logo de la Ville avait, par ailleurs, été ajouté par l’organisme sur l’affiche de ses événements de commémorations.

La Ville de Sherbrooke a octroyé le statut d'organisme admis au groupe il y a trois ans.

Le directeur général du Conseil des Abénakis d’Odanak ne comprend pas cet appui. D’autant plus qu’il dit que le conseil a communiqué avec la Ville pour faire valoir son inconfort par le passé.

Daniel G. Nolet réclame la fin de cette reconnaissance par la Ville et l’annulation des activités. Ils devraient carrément annuler leur événement et retourner à ce qu’ils faisaient de mieux, soit faire leurs petites activités dans leur club social , fustige-t-il.

La conseillère municipale Catherine Boileau, désignée pour répondre au nom de la Ville aux questions de Radio-Canada, indique qu’une réflexion pourrait être amorcée à ce sujet. En tant que Ville, je ne sais pas si on avait l’expertise à ce moment-là [NDLR : au moment d’admettre l’organisme], de pouvoir reconnaître si Kitné représentait bien la communauté ou pas .

Je comprends que la Nation Wabanaki ne se sente pas respectée avec l’admissibilité de cet organisme. Il y a peut-être lieu de se questionner sur nos critères [d’admissibilité].

La conseillère municipale de Sherbrooke Catherine Boileau.

Catherine Boileau indique que les élus avaient déjà été sensibilisés sur ce dossier en 2022. Tout comme l’année passée, nous ne serons pas présents aux activités de Kitné , indique-t-elle, tout en précisant que la Ville a réclamé le retrait de son logo des affiches promotionnelles du groupe 081 Kitné.

Christine Labrie prend ses distances et un événement en parallèle

La députée de Sherbrooke, Christine Labrie, a décidé d’être plus vigilante dans l’octroi des fonds depuis avoir été sensibilisée par le conseil d’Odanak. Elle dit avoir contribué financièrement à un événement dans le cadre de la Journée nationale des peuples autochtones par le passé auquel était associé le groupe 081 Kitné. Des fonds ont été consacrés à cet événement, alors que les collaborateurs [Kitné] n’étaient pas les bons. Je le regrette, mais c’est quelque chose qui ne se reproduira plus.

L’Université de Sherbrooke ne participera pas non plus à l’événement du groupe 081 Kitné. L’établissement invite plutôt la communauté étudiante à participer à une autre marche qui se déroulera samedi, au même moment qu’un événement du groupe 081 Kitné.

L’événement est organisé en collaboration avec les conseils d’Odanak et de Wôlinak. Ce sont les seuls et uniques interlocuteurs autochtones statués avec lesquels nous collaborons et développons des relations basées sur la réciprocité , explique la conseillère en pédagogie autochtone à l’Université de Sherbrooke, Patricia Anne Blanchet.

On va continuer à exister

Michel Fontaine ne compte pas annuler l’événement et se défend de s’approprier les traumatismes des communautés.

C’est ma culture. Je suis autochtone. Ce n’est pas la culture d’un autre, c’est ma culture et je suis fier d’être autochtone! , s’exclame-t-il. Il martèle que des autochtones de plusieurs communautés du Québec sont, par ailleurs, tête d’affiche de sa programmation.

L’un d’eux est Benoît Sioui de la Nation Huron-Wendat qui agit de titre de conférencier. Informé des critiques, il a indiqué au téléphone ne pas vouloir prendre position. J’offre un service et je l’offre à n’importe qui , a-t-il résumé. Réjean O’Bomsawin, qui a déjà été élu du Conseil des Abénakis d’Odanak, n’a pas souhaité nous accorder d’entrevue et nous a redirigé vers Michel Fontaine. Il sera conférencier-invité.

On va continuer à exister, continuer à être fier d’être autochtone, puis à faire des choses en fonction de nos croyances, puis de notre origine.

Le groupe 081 Kitné bénéficie d’une subvention de 10 000 $ de Patrimoine Canada pour l’organisation de commémorations aux enfants autochtones disparus et survivants.

Enregistré en tant qu’organisme à but non lucratif, le groupe est éligible au Programme des célébrations et commémorations du gouvernement fédéral.

M. Fontaine croit que c’est ce qui peut expliquer, en partie, la réaction du Conseil des Abénakis d’Odanak. Le gouvernement a un grand pot pour les Autochtones, puis moindrement qu’on lève la main, puis qu’on est accepté, il y a des gens là-bas qui n’aiment pas ça , déplore-t-il.

Le Conseil des Abénakis d’Odanak ne se cache pas de trouver choquant que des organismes comme Kitné puissent obtenir des fonds gouvernementaux.

En quête de droits

Michel Fontaine rappelle, par ailleurs, que son groupe est membre de l’Alliance autochtone du Québec, qui est membre, elle, du Congrès des Peuples autochtones.

Le Congrès a amorcé des négociations avec le gouvernement fédéral, selon Michel Fontaine, afin de pouvoir jouir de certains droits aujourd’hui réservés aux communautés autochtones reconnues par le gouvernement fédéral. C’est en négociation depuis 2018, explique-t-il. Je ne veux pas faire la négociation ici, mais il y a des droits sur la santé, sur l’éducation, sur la reconnaissance et des droits territoriaux.

C’est d’ailleurs une autre source de malaise chez le directeur du Conseil des Abénakis d’Odanak. Ils se servent de ces événements pour promouvoir leur propre agenda, puis obtenir éventuellement une quelconque reconnaissance par les autorités , déplore Daniel G. Nolet. M. Fontaine réfute organiser ces événements pour un agenda politique, mais plutôt pour ses croyances.

Le professeur à l’École d’étude autochtone de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Brodeur-Girard, doute des chances de succès de la démarche. Tout ceux qui ont tenté de se faire reconnaître devant les tribunaux, la preuve n’a jamais été suffisante pour démontrer qu’ils formaient un groupe historique , explique-t-il.

Michel Fontaine, lui, se questionne sur le malaise suscité par l’existence de leur organisation dans une société inclusive.