Calgary maintiendra ses restrictions sur l’utilisation de l’eau

Même si l’été est fini, la Ville de Calgary ne lèvera pas tout de suite les restrictions mises en place au mois d’août.

Selon les autorités de la Ville, ces restrictions ont permis d’économiser une quantité d’eau estimé à plus d’un milliard de litres. Des experts prévoient un hiver sec, ce qui a mené à la décision de continuer à restreindre l’utilisation de l’eau pour l’instant, afin de prévenir le bas niveau des réservoirs au printemps.

L’eau que nous avons économisée nous a permis de rétablir et préserver les niveaux des réservoirs en préparation pour l’hiver , affirme Nicole Newton, responsable des adaptations environnementales à la Ville de Calgary.

L’eau de la rivière Bow et Elbow a atteint des niveaux historiquement bas, en raison d’une faible accumulation de neige dans les montagnes, des précipitations sous la normale, ainsi que le temps chaud. C’est d’ailleurs la première fois que la Ville a mis en place des restrictions d’eau en raison d'une sécheresse.

Les Calgariens ont majoritairement respecté les restrictions, selon Nicole Newton. Il n’y a eu aucune amende jusqu’à présent mais, une vingtaine d’avertissements ont été émis.

Elle ajoute qu’avec l’arrivée imminente de l’hiver, on s'attend à ce que l’utilisation d’eau à l’extérieur diminue. Les prochaines étapes pour la Ville seront donc déterminées par les conditions météorologiques à venir, ainsi que l’utilisation d’eau résidentielle et commerciale.

Quand nous déciderons de lever ces restrictions ça ne voudra pas nécessairement dire que nous sommes sortis du bois. Localement, nous avons encore des conditions de sécheresse.

La Ville ne peut pas limiter l'utilisation d’eau à l’intérieur en raison de règlements municipaux, mais Nicole Newton encourage les Calgariens à être conscients de leur consommation d’eau cet hiver.

Planifier pour de futures sécheresses

Selon John Pomeroy, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les ressources en eau et le changement climatique à l'Université de la Saskatchewan, le faible débit d’eau des rivières en Alberta est sans précédent.

Il affirme que la fonte des neiges a commencé plus tôt cette année en raison des températures au-dessus de la normale, ce qui veut dire que la rivière Bow a atteint son plus haut niveau au mois de mai plutôt qu’en juin comme d’habitude. Nous avons essentiellement eu un mois d’été de plus, mais nous n’avions pas l’eau additionnelle pour nous aider à le traverser.

Il faut agir maintenant. Nous n’avons pas besoin d’attendre une tendance, nous allons certainement avoir encore une année comme celle-ci.

Il ajoute que la sécheresse de cette année démontre l’importance de développer de meilleures techniques pour la gestion des ressources en eau, afin de faire face plus efficacement à de futures conditions de sécheresse dans la région.

Nicole Newton affirme que la Ville a déjà identifié les sécheresses comme le risque climatique le plus important et entame des mesures d’atténuation.

Elle dit que son équipe travaille présentement sur un plan pour la résilience à la sécheresse, qui présentera des objectifs et des initiatives stratégiques au conseil municipal.

Avec les informations de Helen Pike