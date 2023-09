Plus de contenants seront consignés dès le 1er novembre

Dès le 1er novembre prochain, davantage de contenants seront consignés au Québec.

Tous les contenants d’aluminium de 100 ml à deux litres pourront être consignés et la consigne sera désormais uniformisée à 10 cents pour l’ensemble des contenants, à l’exception de ceux faits de verre.

Les clients pourront toutefois profiter de la consigne actuelle de 20 cents sur certains contenants jusqu’au 15 novembre.

Il s’agit de la première phase de modernisation de la consigne au Québec. La seconde phase entrera en vigueur en mars 2025.

Durée de 8 minutes 16 secondes 8:16

Cette nouvelle phase, en plus d’inclure les contenants de verre, inclura les contenant de plastique et de cartons multicouches. Les bouteilles de vin et d’eau gazéifiée sont des exemples des contenants qui seront admissibles.

Les bouteilles de verre de 500 ml à deux litres auront d’ailleurs une consigne de 25 cents.

L’objectif de cette montée de la consigne est d’inciter les gens à recycler davantage. Pour le porte-parole de l’opération Verre-Vert Jean-Claude Thibeault, cette action était très attendue.

On a envie de dire ‘’ Enfin! ’’ parce que la loi 65 sur la modernisation de la consigne a été votée il y a un bout. Ça en prend, du temps , soupire Jean-Claude Thibeault. Rappelons que le projet de loi a été adopté à l’Assemblée du Québec en mars 2021.

Cependant, le report des modifications sur la consigne du verre à 2025 n’est pas idéal pour Jean-Claude Thibeault. Ce sont 100 000 tonnes de verre, en moyenne, qui ne sont pas recyclées au Québec. Le verre va dans les dépotoirs ou à la récupération, où il est transformé en sable. La perte est phénoménale et on ne comprend pas que la vis ne soit pas serrée dans les négociations avec les associations du milieu alimentaire , explique-t-il.

À son avis, les commerçants devraient être responsables de reprendre ce qu’ils mettent sur le marché.

Est-ce normal qu’un commerçant qui fait de l’argent n’ait pas la responsabilité écologique d’investir une partie de cet argent pour reprendre et recycler les contenants?

Celui qui estime que la récupération des contenants est un choix politique et éthique souligne que la consigne permettrait d’éviter des débordements dans l’environnement. La consigne est appliquée pour la bière depuis des années. On remarque que c’est compliqué pour les bouteilles de vin, mais le pire, c’est le plastique. Un milliard de contenants de plastique vont d’un côté et de l’autre sans aller à la bonne place au Québec.

Ce dernier propose la mise en place de systèmes de dépôt volontaire dans les endroits très fréquentés, comme les centres commerciaux, pour que les gens puissent déposer leurs contenants.