Après deux ans de retard à l'échéancier initial, la construction de la Maison des Aînés et maison alternative (MDAMA) de Baie-Comeau devrait être complétée à l'hiver 2024.

La fameuse COVID, le manque de main-d’œuvre et une certaine difficulté au niveau de la livraison des matériaux : c'est pour ça qu’on parle d’une livraison à l’hiver 2024 , explique le directeur de projets pour la Société québécoise des infrastructures, Steve Anglehart, lors d'une visite du chantier vendredi matin.

De gauche à droite : le député de René-Lévesque, Yves Montigny, le directeur de projets pour la Société québécoise des infrastructures, Steve Anglehart, et la présidente et directrice générale adjointe au CISSS de la Côte-Nord, Nathalie Castilloux. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Après la livraison, il faudra une période de 8 à 12 semaines pour la mise en service du bâtiment.

Entre 40 et 50 employés seront nécessaires pour travailler à la maison des aînés.

Tous les postes sont à pourvoir : gestionnaire, infirmières, préposées aux bénéficiaires, physiothérapeutes, travailleurs sociaux, etc.

La présidente et directrice générale adjointe au CISSS de la Côte-Nord, Nathalie Castilloux, admet qu'il demeure ardu de trouver toute la main-d’œuvre nécessaire, mais qu’une équipe y travaille. On n’y échappe pas , dit-elle.

On a des cohortes de préposées aux bénéficiaires des programmes du ministère. On a aussi recours à de la main-d’œuvre à l’international. On ne veut pas avoir de bris de service, donc en dernier recours, on utilise de la main-d’œuvre indépendante, projette-t-elle.

Le gouvernement du Québec prévoit de respecter le budget de ce projet de 55,9 millions de dollars, contrairement à d’autres chantiers de maisons des aînés au Québec.

Chaque chambre coûte donc environ 1,165 million de dollars.

La structure du bois apparente rappelle la proximité avec la forêt dans la région. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Un milieu de vie, comme à la maison

La Maison des Aînés et maison alternative (MDAMA) pourra accueillir 48 personnes, soit 36 personnes âgées et 12 personnes atteintes d'une déficience intellectuelle ou physique ou encore, d'un trouble du spectre de l’autisme.

Elle sera divisée en quatre unités de vie de 12 logements. Les unités seront composées de zones communes, pour le salon et la cuisine.

Le concept de la Maison des aînés de Baie-Comeau consiste à donner l’impression aux résidents d’être à la maison.

On veut que ça devienne un milieu de vie pour nos résidents. Donc ils auront non seulement accès à une cour intérieure et des zones pour socialiser avec leurs amis, mais ils auront aussi leurs endroits individuels où ils auront plus d'intimité, a indiqué Yves Montigny.

