À l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le Collège Cambrian vient d’installer dans son lieu de rassemblement une nouvelle murale intitulée Walking Together (Marcher ensemble).

L’objectif de cette œuvre artistique est d'éduquer la population diversifiée d'étudiants au Collège Cambrian sur la culture et l'histoire autochtones.

Walking Together est une fresque murale à six panneaux. Elle mesure environ douze mètres de long et un mètre de haut. Elle comprend des représentations des sept Grands-pères et des sept systèmes claniques originaux.

L'œuvre a été conçue par Jessica Somers, une Abénakise d'Odanak avec des origines métisses.

Artiste éducatrice originaire de Lavigne, à l’est de Sudbury, Jessica Somers explique que l'objectif premier de la peinture murale est de renforcer le pouvoir de la communauté et de favoriser un sentiment d'appartenance au sein de mon peuple .

Ouvrir en mode plein écran L'œuvre d'art de Jessica Somers présente des enseignements sur la culture et l'histoire autochtones. Photo : soumise par Cambrian College

Mme Somers ajoute que cette peinture murale dynamique et culturellement riche peut aider [...] les étudiants à se sentir les bienvenus et inclus.

L’art a une capacité unique à rapprocher les gens de leur culture et de leur patrimoine, en créant un sentiment partagé d’identité et de fierté.

Pérennisation des valeurs ancestrales

Le directeur du Centre Wabnode pour les services aux autochtones du Collège Cambrian, Ron Sarazin, souligne que cette œuvre d’art vivifie les valeurs historiques.

L'œuvre nous rappelle quotidiennement les sept enseignements de Grand-père, à savoir la bravoure, l’honnêteté, l’humilité, l’amour, la vérité, la sagesse et le respect , indique Ron Sarazin.

Une activité similaire a également eu lieu à l’Université Lakehead.

Une nouvelle murale vient d’être dévoilée à la faculté de droit Bora Laskin. Elle rend hommage aux élèves des pensionnats.

La peinture murale s'appelle Where the Heart Gathers (Là où le cœur se rassemble) et a été peinte par des artistes du Neechee Studio.

Il s'agit d'un rappel aux étudiants en droit de l'Université Lakehead sur les injustices du passé et à les inciter à agir.