Le 2e parc éolien de Saint-Damase sera cinq fois plus puissant que le premier

Un second projet de parc éolien verra le jour sur le territoire de Saint-Damase et de Saint-Noël. Contrairement au parc actuel, c'est l'Alliance de l'énergie l'Est, et non la municipalité de Saint-Damase, qui en sera le promoteur avec la compagnie Algonquin Power.

Ce projet, nommé Canton MacNider, comptera 20 éoliennes. C'est le double du parc actuel, qui est entré en fonction il y a près de 10 ans. La majeure partie des éoliennes seront érigées sur des terres privées.

La puissance du nouveau parc sera de 122 mégawatts, soit cinq fois la puissance du parc éolien existant.

Ouvrir en mode plein écran À la sortie de la rencontre, les gens croisés étaient satisfaits de la présentation publique. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le maire de Saint-Damase, Martin Carrier, a vu naître les deux projets. La dernière fois, il avait dû négocier directement avec l’entreprise ontarienne Algonquin Power and Utilities Corp.

Aujourd’hui, cette tâche a été laissée à l’Alliance de l’énergie de l’est.

C’était très ardu comme négociation, ce n’était pas facile. Il a fallu engager des personnes-ressources, des fiscalistes, des avocats pour vraiment réussir à avoir une entente et prendre les bonnes décisions. Je peux vous dire qu’avec l’Alliance, c’est un casse-tête qu’on a en moins.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Saint-Damase, Martin Carrier. Photo : Radio-Canada

Des changements administratifs ont dû être apportés au nouveau projet. Lors de l’annonce des gagnants de l’appel d’offres d’Hydro-Québec, c’est Saint-Damase qui était partenaire avec le promoteur.

Depuis quelques années, dans l’est du Québec, il a toutefois été convenu que c’est l’Alliance qui a le rôle de partenaire à parts égales avec les constructeurs de parcs.

Il y a eu un petit imbroglio en cours de route parce que nous, dans l’Est-du-Québec, on a fait reconnaître les MRC qui détenaient le champ de compétence en production d’énergie renouvelable

Ouvrir en mode plein écran Environ 360 personnes vivent à Saint-Damase. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Chaque année, Saint-Damase reçoit 70 000 $ en redevances pour le premier parc éolien.

À combien s’élèveront les nouvelles redevances? Il est trop tôt pour le savoir, soutient Simon Deschênes, qui assure cependant que les municipalités en sortiront gagnantes. C’est que Saint-Damase, avec l’intégration à l’Alliance de l’est, est aussi partenaire dans les autres parcs éoliens. [Que ces parcs] soient n’importe où sur le territoire de l’Alliance, le pourcentage d’action que possède Saint-Damase va demeurer. Donc, je ne pense pas que la municipalité va perdre au change.

Le maire Carrier est aussi de cet avis. C’est eux qui vont gérer ce petit bout-là [NDLR : les redevances], mais je peux vous dire qu’on ne sera pas perdant.

Les représentants d'Algonquin Power n’étaient pas autorisés à donner d'entrevue aux journalistes lors de la rencontre publique. Certaines questions restent donc sans réponse, notamment en ce qui concerne l'estimation des coûts de construction et l'entreprise qui fabriquera les tours d'éoliennes.

Le projet Canton MacNider doit livrer son énergie à Hydro-Québec en décembre 2026.