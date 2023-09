AJ des Backstreet Boys veut débarrasser Montréal de ses cônes orange

Valérie Plante a de la compétition : AJ McLean du groupe Backstreet Boys affirme sur Instagram qu’il souhaite se lancer dans la course à la mairie 2024-2025, pour régler le problème de la prolifération des cônes orange dans la métropole.

Le chanteur américain était à Montréal jeudi pour faire la promotion de la troisième saison de l’émission de téléréalité The Fashion Hero: New Kind of Beautiful, où des mannequins à l’allure non conventionnelle compétitionnent pour devenir le visage de marques connues.

Il a publié à la blague une story sur Instagram alors qu’il était dans le Vieux-Montréal, devant une ligne de cônes orange, dévoilant son intention de se présenter à la mairie de la ville l’an prochain.

Vous avez un sérieux problème avec ces cônes orange. Sérieusement, il y a des cônes partout. Et pour cette raison, je vais me présenter à la mairie de Montréal en 2024-2025 , a-t-il expliqué devant quelques cols bleus.

Mon premier mandat sera de me débarrasser des cônes orange. Nous allons mettre des cônes roses, et beaucoup moins de cônes. Cônes, cônes, cônes. Les cônes doivent s’en aller. Votez pour AJ!

Si la vedette de la pop n’était visiblement pas sérieuse, son programme électoral résonnera certainement chez le public montréalais, pour qui les cônes oranges sont devenus l’objet de mèmes et de plaisanteries.

L’émission The Fashion Hero: A New Kind of Beautiful, qui vise à redéfinir les critères de beauté de l’industrie de la mode, a été créée par la productrice montréalaise Caroline Bernier et sa boîte Beauty World Search. Elle est offerte sur Paramount+ au Canada.

